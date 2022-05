Des filets pour récupérer les déchets installés sur la plage à Théoule-sur-Mer

Si vous vous promenez sur la plage, à Théoule-sur-Mer, vous apercevrez peut-être un gros filet noir. Il se trouve le long de la promenade piétonne, là où commence le sable et a été installé ce jeudi 12 mai.

"C'est un filet très évolué : 80% des déchets proviennent de la terre et transitent par les réseaux d'eau pluviale. Plutôt que d'aller les chercher dans la nature, ce qui est dur à faire, _on s'est dit qu'on allait installer un piège à la sortie des réseaux d'eau pluviale_. Quand il pleut, les déchets sont poussés dans le réseau vers la sortie et à ce moment là, on installe le filet, c'est un piège qui va retenir entre 400 et 500 kg de déchets pour celui-là. D'autres filets peuvent retenir jusqu'à trois tonnes de déchets", explique Stéphane Asikian, co-fondateur de la société Pollustock, qui a inventé le dispositif.

Le filet avec de grosses mailles à l'extérieur et plus fines à l'intérieur pour filtrer tous les déchets © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Une initiative des CM2 de Théoule-sur-Mer

Installer ce filet à Théoule-sur-Mer, c'est l'idée des jeunes Théouliens, les élèves de CM2 de l'école primaire de la commune, très investis dans l'écologie. Ils sont sensibilisés à la protection du littoral, à l'école : "On a appris des choses sur les habitats marins et on essaye de trouver des solutions pour stopper les déchets et qu'ils ne polluent pas la mer", explique Lohan. Du gros morceau de plastique au tout petit mégot, c'est essentiel de protéger l'environnement pour Annaë : "C'est la mer ! On ne veut pas tuer les poissons, c'est naturel de les voir vivre et nager dedans !", avis partagé par Ryan : "Si on ne fait pas d'écologie, il y aura de la pollution partout, ce n'est pas bien pour les animaux et pour nous aussi, les humains."

Une fois par mois ils sont sur le terrain pour traquer les déchets, sous l'œil amusée de leur enseignante, Séverine Bossart : "Maintenant, quand on se balade sur le littoral, ils se permettent de dire aux gens : votre mégot, c'est 500 litres d'eau polluée ! C'est vraiment leur initiative !"

Plus d'écologie sur tout le littoral

Le but affiché clairement par David Lisnard, président de l'agglomération de Cannes Lérins est en tout cas très clair : il faut plus d'écologie sur tout le littoral ! "On a mis en place des robots nettoyeurs dans certains ports de Cannes, on a mis en place des nurseries à poissons, il y en a75 en tout, et on retrouve déjà des espèces qu'on ne voyait plus ! Et puis bien sûr, _on sensibilise_. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas."