"Des fleurs sur le béton" : depuis 20 ans, le fleurissement de Coulaines embellit la vie des habitants

Coulaines va-t-elle conserver son label "4 fleurs" ? Depuis 20 ans, la ville au nord du Mans possède la plus haute distinction de Villes et villages fleuris, remise en jeu ce mercredi, avec la visite d'un jury. Des fleurs et des espaces verts qui embellissent la vie des habitants.

Parterres colorés de pétunias, œillets et iris, pelouses fraîchement tondues et places ombragées... Au Square François-Mitterrand à Coulaines, le paysage verdoyant plaît beaucoup aux habitants. "On aime bien, on vient souvent, c'est joli", sourit Fabrice. Ce n'est pas pour rien que la ville de 8.000 habitants au nord du Mans, possède depuis 20 ans le label "4 fleurs". Avec Cogners, dans le sud-est de la Sarthe, Coulaines est la seule commune du département à avoir la plus haute distinction de Villes et villages fleuris.

Embellir la vie des habitants

Un titre que la ville remet en jeu tous les trois ans, avec ce mercredi 21 juillet, la visite d'un jury national de trois professionnels. Opération séduction pour l'équipe municipale, qui a déjà conquis les habitants. "Les jolis petits massifs sont extrêmement variés selon les saisons", remarque Juliette. Roselyne et André, eux, en ont vu des saisons à Coulaines, en 47 ans de vie dans la commune. Leur plus beau souvenir fleuri ? "Les tulipes sur le boulevard, c'était magnifique".

Avoir des fleurs et des parcs, ça apaise les relations entre les habitants"

Faire joli, oui, mais pas seulement. Pour le maire, Christophe Rouillon, fleurir la ville permet également de s'y sentir bien. "Quand on vit dans un beau cadre, il y a moins d'agressivité. Avoir des fleurs et des parcs, ça apaise les relations entre les habitants". Autre aspect important pour l'élu, créer de la mixité sociale. "Le fleurissement attire des personnes qui sont prêtes à investir de l'argent ici. Ça donne une autre image d'une ville de banlieue. On met des fleurs sur le béton".

Mettre des fleurs sur du béton. Pour le maire de Coulaines, le fleurissement est un outil de cohésion et de mixité sociales. © Radio France - Chloé Martin

Recréer du lien social et avec la nature

Des vertus sociales, mais aussi pédagogiques. "C'est très important que les espaces verts puissent aussi permettre d'expliquer d'où viennent les tomates, les choux, les courgettes... Tout ce qu'on mange en fait. On recrée du lien avec la nature", explique Anne Jolas, présidente du jury de Villes et villages fleuris. Un aspect qui entre dans les critères d'attribution du label, tout comme la préservation de l'environnement ou la qualité de l'offre florale et arborée. Coulaines semble une nouvelle fois tout réunir, mais la commune n'aura la réponse qu'en septembre, après concertation du jury.