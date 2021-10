Le Département de l'Ardèche a fait appel à une équipe de forestiers-sapeurs pour remettre en état les abords de la Beaume à Vernon et Joyeuse après les inondations de dimanche 3 octobre. Les travaux devraient être terminés ce week-end.

Des forestiers-sapeurs mobilisés à Vernon et Joyeuse après les inondations dans le sud Ardèche

Le Département de l'Ardèche a fait appel à une équipe de forestiers-sapeurs pour remettre en état les abords de la Beaume à Vernon et Joyeuse après les inondations de dimanche 3 octobre.

Une équipe formée de quatre forestiers-sapeurs s’active depuis jeudi pour remettre en état les abords de la Beaume à Vernon et Joyeuse après les inondations de dimanche 3 octobre.

Côté Joyeuse, des arbres couchés entre la plage du Petit Rocher et la passerelle sont tronçonnés et un chemin d’accès à la passerelle est mis en place. Les souches et les troncs coincés sous la passerelle, eux, sont retirés avec un engin de treillage hydraulique.

A Vernon, les troncs charriés par le courant, qui se sont accumulés à hauteur du pont de l’île sont retirés et tronçonnés, et divers matériaux (terre, cailloux) sont étalés au tractopelle sur dix mètres environ pour rouvrir l’accès au pont.

Ces travaux devraient être achevés pour le week-end.