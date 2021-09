Des ganivelles pour portéger la dune de Carteret de l'érosion éolienne

La dune de Carteret fond comme neige au soleil. Avec le vent, le sable se déplace et la hauteur diminue. C'est ce que l'on appelle l'érosion éolienne. La mairie a décidé de prendre les choses en main. Des ganivelles, des barrières avec des fines lattes de bois, ont été installées entre le 13 et 23 septembre, tout autour de la dune, sur près de 800 mètres de long.

"On voit déjà qu'en quelques jours le sable est retenu dans ces ganivelles. et donc ça va permettre de réengraisser la dune. Elle va reprendre du volume", commente David Legouet, le maire de Barneville-Carteret, tout sourire. Ces barrières permettent aussi que les gens ne marchent dessus. En une dizaine de jours, la bute de sable a déjà gagné près d'un mètre de haut

"On a vu que l'heure était grave"

Le projet a commencé en décembre 2020, avec d'abord une face d'étude. "Là on a vu que l'heure était grave avec les dernières tempêtes. On avait en premier pris des arbres thuyas en fin de vie et on les a mis dans les troues, trois semaines après tout était réengraissés et donc il fallait allé plus loin", continue l'élu.

Près de 800 mètres de ganivelles ont été installées la semaine dernière autour de la dune de Crateret. © Radio France - Raphaël Aubry

Un investissement à hauteur de 40 000 euros, financé en partie par la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM). Ces aménagement permettent également d'éviter de graves conséquences. "La perte de la dune menace d'avoir une inondation, une submersion marine, sur le parking de la gare maritime", pointe Guy Leprevost, adjoint au maire en charge de l'environnement. Les restaurants et la rue de Paris à proximité peuvent par ailleurs être touché, si la dune disparaissait.

Un plan global de protection du littoral

Des travaux qui entrent dans le cadre d'un plan de protection du littoral de Barneville-Carteret, avec Saint-George de la Rivière. 120 fascines ont été installées sur la plage de Barneville. Il a également été décidé de poursuivre l'enrochement sur 35 mètres pour se protéger de l'érosion côtière, à la limite de la commune voisine.