Du gel au printemps à cette fin décembre d'une douceur anormale : retour météo sur l'année 2021 en Sarthe

Ce jeudi devrait être la journée la plus chaude de la semaine en Sarthe : 13 degrés attendus à Mamers, 14°C à Saint-Calais, 15°C à Sablé et au Mans des températures anormalement douces pour cette période où la moyenne se situe habituellement autour de 7-8 degrés. Les records pour la saison remontent à décembre 2000 avec 18,3°C au Mans ou encore le 16 décembre 1989 où 16,5 degrés ont été enregistrés à Cormes. On ne battra pas donc pas de record ce mois-ci. "C'est déjà arrivé que des mois de décembre soient particulièrement doux, notamment en 2015, ce qui n'est pas très loin de nous. Si on remonte plus dans le passé, en 1989, en 1925, on avait des températures qui étaient comparables. Mais c'est quand même de plus en plus fréquent" relève Cyril Bonnefoy, météorologue à la Chaîne Météo. Une année qui se termine par des températures anormalement élevées... comme elle a commencé.

Chaleur puis gel au printemps : mauvais cocktail pour les cultures

On se souvient du printemps et de ses chaleurs très précoces : 26,6°C au Mans le 1er avril, suivi de gelés à peine cinq jours plus tard qui ont provoqué de nombreux dégâts sur les cultures, par exemple pour la viticulture dans le Sud-Sarthe. Puis, le département a battu des records de pluviométrie : le mois de mai a été le troisième le plus arrosé dans le département depuis le début des relevés. Deux gros orages ont à nouveau éclaté en juin, provoquant encore des dommages pour l'agriculture. Juillet-août ont ensuite mis fin à une série d'été très chauds. Nous avons eu des températures habituelles cet été. Un phénomène logique estime Cyril Bonnefoy : "On s'est habitué à des étés marqués par des excédents thermiques importants. Là ça montre que, même dans le contexte du changement climatique qui est incontestable, il peut y avoir une variabilité inter-annuelle, mais également au sein d'une année. C'est pour cela que je préfère parler de changements climatiques au pluriel plutôt que de réchauffement climatique seulement" avance le météorologue.

Je préfère parler de changements climatiques au pluriel plutôt que de réchauffement climatique seulement.

Ce que l'on observe d'ailleurs en ce moment : il a fait 4 à 8 degrés maximum la semaine de Noël contre le double cette semaine : 14 degrés attendus à Saint-Calais, 15°C à Sablé ce jeudi 30 décembre. "Ces températures, effectivement, sont anormales pour la saison et cela se répète de plus en plus, et c'est là où il ne faut pas se réjouir de cette tendance qui est très problématique" note à nouveau Cyril Bonnefoy. Si on prend l'exemple de l'hiver, les plantes ont besoin du froid pour se régénérer. Heureusement pour cette fois, le froid est attendu dès la première semaine de janvier ; la douceur de cette fin décembre ne devrait donc pas impacter les cultures. Et si la neige est attendue rapidement sur les massifs montagneux français, si les Sarthois, eux, devront patienter encore pour espérer voir quelques flocons cet hiver.