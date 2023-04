Des goélands sèment le trouble au Jardin des Plantes de Toulouse

Qui va arrêter les goélands du Jardin des Plantes de Toulouse ? Depuis plusieurs jours, cet oiseau protégé sème le trouble dans le célèbre jardin toulousain. Les goélands toulousains, dont le nombre reste à déterminer, s'en prennent aux canetons et autres oiseaux du parc. La mairie prend le sujet au sérieux et cherche une solution pour effaroucher l'animal quelque peu agressif.

Des promeneurs et employés étonnés

Ces goélands interrogent les habitués du Jardin des Plantes comme Monique rencontrée par France Bleu Occitanie : "C'est fou, je trouve qu'il y en a de plus en plus. Des quantités de canards disparaissent comme ça."

Un constat partagé par les employés du Jardin, comme cette dernière qui souhaite rester anonyme : "Depuis que je suis là, j'en vois. Les goélands mangent tout : les poussins, les canetons, les poules d'eau. Ils dévorent."

La mairie va faire intervenir un fauconnier

La mairie de Toulouse est évidemment au courant du problème. Françoise Ampoulange, conseillère déléguée en charge de l’animal dans la ville, veut d'abord répertorier le nombre de goélands : "Nous sommes en train de voir s'il n'y en a que deux ou s'il y en a plusieurs. Nous avons un peu de mal à les distinguer parce qu'ils se ressemblent. On évalue aussi les lieux aux alentours pour voir s'il y a des endroits plus propices à leur nidification de façon à trouver d'éventuels nids et œufs".

Françoise Ampoulange n'a pas été sollicitée par des riverains, l'inquiétude est relative selon elle. Elle rappelle que plusieurs canetons du Jardin des Plantes ont été mis à l’abri au domaine de Candie dans le cadre de la grippe aviaire.

Un fauconnier pourrait intervenir dans les prochains jours explique Françoise Ampoulange : "Il pourrait faire passer une buse pour effrayer les goélands et les renvoyer, si possible, vers la Garonne".

La mairie a-t-elle le droit d'effaroucher les goélands ?

La conseillère municipale assure que "tous les goélands ne sont pas protégés. Seules certaines espèces le sont." Françoise Ampoulange poursuit : "Si ce sont des espèces protégées, il nous faut l'autorisation de la préfecture et deuxièmement c'est la période de nidification donc il ne faudrait pas que cela effraie d'autres oiseaux du Jardin des Plantes".

"Je comprends assez peu cette manière d'intervenir. En tout cas à Toulouse, les goélands ne posent pas vraiment problème", réagit Ghislain Riou ornithologue à l'association Nature en Occitanie. Le spécialiste rappelle que "tous les goélands, toutes les mouettes, tous les oiseaux de la famille des laridés sont protégés donc il est interdit de détruire des individus et de les déranger intentionnellement."

Combien de goélands à Toulouse ?

"Le nombre de goélands à Toulouse n'est pas très bien connu", explique Ghislain Riou. "On parle d'une petite dizaine de couples mais en période hivernale on a des regroupements de plusieurs centaines voire même 2.000 à Toulouse et ses environs".

La population de goélands a nettement augmenté en France explique l'ornithologue, mais pas récemment : "Le goéland leucophée est une espèce qui était absente il y a un peu plus de cinquante ans à Toulouse. Le premier couple nicheur est apparu à la fin des années 70, de plus en plus d'individus ont été repérés. Des oiseaux en provenance de la Méditerranée qui suivent les grands couloirs alluviaux comme la Garonne pour migrer".

Depuis dix ans, la population de goélands semble stable selon Ghislain Riou : "On ne note pas spécialement d'augmentation à Toulouse, c'est du ressenti. On n'a pas de suivi très très précis".