Des gravats et des plastiques évacués de la décharge sauvage des bords de la Nesque à Pernes-les-Fontaines

Durant deux jours, les services techniques de Pernes-les-Fontaines (Vaucluse) ont nettoyé les bords de la Nesque et enlevé 19 camions de déchets.

Pernes-les-Fontaines, France

Dix-neuf camions de déchets ont été retirés par les services techniques de Pernes-les-Fontaines de la décharge sauvage qui se trouvait en bord de la Nesque. Deux agents y sont restés quatre jours avec un camion et une tractopelle pour enlever des gravats, des plastiques et des encombrants. Ils ont ensuite déversé six camions de terre pour remettre la zone en état. Ces travaux ont pris fin ce mercredi.