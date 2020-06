Impressionnante chute de grêlons dans le secteur d'Aubusson ce vendredi

Les orages ont touché une partie de la Creuse ce vendredi soir. Certains Creusois ont pu observer des grêlons aussi gros que des balles de tennis devant chez eux au nord-est et le sud-est d'Aubusson.

Des grêlons de 6 à 7 centimètres de diamètre se sont abattus à Saint-Pardoux-le-Neuf et à Saint-Alpinien selon des internautes.

Caves inondées et toitures dégradées

Au cours de la soirée, les pompiers de la Creuse ont dû intervenir une quinzaine fois pour des caves inondées et quelques toitures dégradées à cause de la pluie et de la grêle vers Bellegarde-En-Marche, toujours près d'Aubusson. Les dégâts restent toutefois limités.