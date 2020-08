Des guetteurs en haut des vigies pour repérer les départs de feu dans le Vaucluse

Le risque incendie est très élevé depuis le début de la semaine. Ce mardi, on enregistrait des rafales de vent jusqu'à 90 km/h en Vaucluse. Pour prévenir les feux, près de 70 comités communaux surveillent les massifs et signalent aux pompiers toute fumée suspecte depuis les vigies.

Un temps sec et un mistral fort, voilà des ingrédients favorables au déclenchement des incendies. Dans le dispositif de prévention, le Vaucluse dispose de 67 comités communaux feux de forêts. Les bénévoles surveillent les massifs forestiers et aident les pompiers à intervenir le plus rapidement possible.

Une vue à 180 degrés sur les massifs forestiers

Les binômes patrouillent sur le terrain, mais assurent aussi une surveillance depuis une vigie. A Vaison-la-Romaine, cette tour de guet en bois surplombe tous les massifs autour de la ville, du Mont Ventoux jusqu'à la plaine d'Orange. Ce mardi, José et Luc sont de surveillance. Ils scrutent l'horizon avec leurs jumelles à la recherche de toute fumée suspecte.

Elian Fosalva, le responsable du comité communal feux de forêts de Vaison-la-Romaine, explique que ces bénévoles sont "les premiers maillons de toute une chaîne opérationnelle". Une fois qu'ils ont repéré un départ de feu, ils le localisent à l'aide d'une carte sectorisée et appellent les pompiers. La patrouille du comité communal feux de forêt qui est sur le terrain est envoyée sur les lieux pour avoir un maximum de renseignements à donner aux équipes d'intervention.

José et Luc sont bénévoles au comité communal feux de forêt de Vaison-la-Romaine, ils aident à la prévention des incendies © Radio France - Isabelle Gaudin

La foudre entraîne un départ de feu à Gigondas

C'est ce qui s'est passé samedi dernier. Suite au gros orage qu'a essuyé le département, la foudre est tombée sur un bosquet dans le secteur de Gigondas. Les guetteurs de la vigie de Vaison ont alerté tout de suite les pompiers, la patrouille est arrivée sur place avant eux et leur a donné les indications. "Nous sommes aussi équipés de 400 litres d'eau, pour freiner le feu s'il n'a pas beaucoup d'ampleur, en attendant l'arrivée des pompiers", explique Michel, patrouilleur.

En raison d'un risque de feux de forêt élevé, l'accès aux massifs des Monts de Vaucluse, Luberon et Basse-Durance n'est autorisé que ce mercredi matin. Impossible de s'y rendre l'après-midi. Pour connaître le bulletin chaque jour, la borne d’information téléphonique est disponible à ce numéro : 04 28 31 77 11.