Des habitants à Bollène et Mondragon excédés des odeurs de l'usine de compostage de boues de Suez Organique

Les riverains de cette usine située en bordure du canal du Rhône à Mondragon n'en peuvent plus des odeurs nauséabondes et persistantes même quand l'usine est à l'arrêt . Cette usine composte les boues de stations d'épuration du Vaucluse , du Gard, de la Drôme et des Bouches du Rhône.

Ce qui excède ces riverains c'est que le maire de Mondragon se serait engagé à faire fermer l'usine en cas de tels problèmes et qu'un arrêté préfectorale du 24 avril 2018 stipule qu'il ne doit pas y avoir de telles nuisances.

Les riverains du nord de Mondragon et ceux du quartier de la Croisière à Bollène , autour du lieu lit Notre Dame des Plans ont donc lancé une pétition avec le soutien de l'association "Aménager sans nuire à Bollène" dont Alain Barrière est adhérent : "Quand on s'approche de cette usine on s'aperçoit qu'il n'y a rien dehors qui puisse dégager des odeurs , _normalement elle est étanche et en fait d'étanchéité on se pose la question_. A un moment on se demandait si c'était quand arrivaient les camions qui déversent les boues des stations d'épuration, mais là on est dimanche, pas de camion et tout est fermé et ça sent fort."

Mardi dernier, on est parti faire du vélo , limite envie de vomir - riveraine mondragonnaise

Cette autre riveraine, mondragonnaise, n'ouvre plus ses fenêtres : "Quand j'ouvre la fenêtre de ma chambre tous les matins , je sais si ça sent ou ça sent pas et je ne peux pas aérer. Mardi dernier, on est parti faire du vélo , limite envie de vomir ! " Denis Maucci est un des membres actifs de ce collectif de riverains : "L'usine doit assumer des mesures olfactives et ces mesures dépassent en permanence le seuil autorisé, donc le préfet a fait un arrêté modificatif pour demander à l'usine de prendre d'autres mesures et on voit qu'aujourd'hui ça sent toujours !".

La pétition lancée par l'association, en cours de signature , s'adresse aux autorités du departement et réclame une fermeture provisoire de l'usine Suez Organique "dans l'attente d'un niveau olfactif réglementaire".