Des habitants comptent les oiseaux dans leur jardin à Carpentras

Carpentras, France

Partout en France, ces samedi 25 et dimanche 26 janvier, les habitants étaient invités à dédier une heure de leur temps pour repérer les oiseaux dans leur jardin. C'était la 8e campagne nationale de comptage des oiseaux, une opération à l'initiative de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et du Muséum national d'histoire naturelle pour recenser les différentes espèces sur le territoire. En Vaucluse, près de 80 personnes y ont participé cette année. Parmi eux Mireille, à Carpentras, dont le jardin est un véritable refuge pour les mésanges, les grives musiciennes et autres pinsons.

Son terrain, de près d'un hectare, est jonché de fleurs et d'arbres, surtout d'amandiers et de pins. "Les pins sont un peu comme des immeubles, s'amuse la carpentrassienne. Tout en haut vous avez les pies, au milieu les tourterelles et les petits oiseaux nichent en bas. C'est un vrai bonheur." Jumelles autour du cou, à l'affût du moindre cri d'oiseau, des membres de la LPO sont postés près des haies. En une heure, ils ont observé au moins vingt espèces différentes. " Pour l'instant on collecte les données, on étudiera plus en détails les résultats", explique Jean-Marin Desprez, naturaliste.

L'urbanisation galopante détruit les milieux favorables à la biodiversité

Depuis quelques temps déjà, "une dizaine d'années" d'après le naturaliste, le nombre d'oiseaux ne cesse de diminuer dans les villes et les campagnes. " Par exemple, le chardonneret est désormais très vulnérable, il est en perte de vitesse importante", poursuit-il. Jean-Marin Desprez reconnaît l'impact du dérèglement climatique mais pointe du doigt une autre problématique : _" L'urbanisation galopante détruit les milieux favorables à la biodiversité."A côté de la maison de Mireille, "Il y aura bientôt des immeubles_, déplore son fils, Hervé. Il va falloir tailler les arbres donc détruire les habitats des oiseaux." Hervé qui glisse au passage : " Les promoteurs immobiliers s'intéressent à notre propriété. Ma mère est très régulièrement contactée par courrier et même par téléphone."