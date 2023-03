Des habitants de Cossé-en-Champagne s'opposent à un projet de parc agrivoltaïque sous leurs fenêtres

Non au projet de parc agrivoltaïque à Cossé-en-Champagne dans l'est du département, à la frontière avec la Sarthe. C'est le cri d'une quinzaine d'habitants, opposés à ce projet monté par leur voisin éleveur bovin Guillaume Belair. L'agrivoltaïsme, c'est l'installation de panneaux photovoltaïques sur des terres d'élevages ou de cultures pour participer au rendement de l'exploitation. Mais pour ces voisins, ce projet-là c'est la destruction d'un écosystème.

"Avoir une jolie vue"

Le parc agrivoltaïque de Cossé-en-Champagne imagine d'installer une bande de panneaux solaires répartis en longueur sur 35 hectares. En bas de cette bande se trouve le Treulon, la rivière que Caroline Duteuil, une de ces habitants veut sauver. "On habite là depuis trois ans et ça fait trois ans qu'on voit des cigognes noires et cette année, on s'est retrouvé avec neuf cigognes noires dans l'étang." En plus des cigognes, il y a des chauves-souris et tout un paysage qui a poussé cette Mayennaise à venir s'installer ici. "Pour être tranquille et avoir une jolie vue et pour être dans la nature, sur des terres où il n'y a pas de grosses cultures. Ici, on n'est pas dans le monde des céréaliers, donc personne ne pollue les terres. On aimerait bien que ça reste comme ça."

L'autre point de crispation pour le collectif d'habitants, c'est de savoir qui va acheter l'électricité produite ici dans ce parc. "On a posé la question à Total [qui va exploiter le parc ndlr.] Ils nous ont seulement répondu que pour l'instant, à première vue, il n'y avait pas d'appel d'offre."

"Répondre aux enjeux du réchauffement climatique"

De son côté, Guillaume Belair, l'éleveur qui porte le projet, refuse de répondre aux critiques. Il préfère défendre l'intérêt de son projet. "On produit une énergie d'une, décarbonée et de deux, locale, donc on répond à des enjeux par rapport au réchauffement climatique sur la décarbonation de l'énergie." Le projet doit encore être étudié cette année, avant une éventuelle mise en route en 2025.