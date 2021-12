Des habitants de la Côte des Isles sortent leur coupe-branche pour "restaurer la biodiversité"

Une trentaine d'habitants se sont mobilisés ce samedi 11 décembre dans les dunes d'Hattainville aux Moitiers-d'Allonne, sur la Côte des Isles. Les tronçonneuses, les coupes-branche, les sécateurs étaient de sortie. Sous la houlette de Yann Mouchel, garde du littoral pour le Syndicat mixte des espaces littoraux de la Manche (Symel), ils ont débroussaillé une partie des zones humides.

"On va restaurer des cortèges qui ont disparus"

Dans cet espace la végétation se développe et pour "restaurer la biodiversité", il est nécessaire d'éclaircir l'arrière des dunes, selon ce professionnel. "On ne coupe pas tout. C'est aussi intéressant d'avoir à la fois des mares, des pelouses, des bois de saules. L'idée c'est qu'en débroussaillant les pourtours et en remettant en lumière l'intérieur en petit clairière, on va restaurer des cortèges qui ont disparus, car étouffés par le reste. On améliore la qualité écologique."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

De nombreuses espèces vivent dans les dunes d'Hattainville, comme des crapauds, des rénettes, des tritons ou encore des libellules. "Je crois que c'est près de 30% des populations qui ont disparus ici. Et en fait au sein des sites naturelles, on enraye ce déclin là, parce qu'on fait de la gestion. Ce n'est pas le cas sur d'autres milieux", continue Yann Mouchel. Le travail sur cette zone a débuté en 1997 pour les guides du littoral, avec des études en collaboration avec des étudiants et des élus. Une marre a par exemple été créée à proximité de la zone débroussaillée.

Yann Mouchel, garde du littoral, était en charge de ce chantier bénévole dans les dunes d'Hattainville. © Radio France - Raphaël Aubry

Au cours de cette matinée, des dizaines de branches ont été coupées. Elles seront pour certaines utilisées ensuite pour réaliser des fascines sur les dunes de Surtainville cette fois, afin de lutter contre l'érosion.