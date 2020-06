Des habitants des Goudes lancent une pétition pour une réduction des nuisances et la préservation du site

Les Goudes, quartier typique situé dans le 8e à Marseille, au coeur du Parc National des Calanques, est très prisé des marseillais et des touristes. Mais dès l'arrivée des beaux jours, l’accès aux Goudes est très compliqué du fait d'une route unique, d'une surfréquentation le week end avec à la clef des embouteillages monstres et des problèmes de sécurité et d'accès des pompiers si nécessaire. "Une situation devenue explosive" disent ces habitants, dès le début du déconfinement, donnant lieu à des débordements en tous genres: route bloquée, klaxons intempestifs, stationnement anarchique, rodéos de voitures et motos, musique à fond, barbecues sauvages à proximité des habitations, et des déchets abandonnés n'importe où... une longue liste à laquelle s’ajoutent de l'insécurité.

"l'idée n'est pas d'interdire l'accès aux Goudes" - Ariane, une des habitantes à l'origine de la pétition

Trop c’est trop, les "Amis des Goudes" ont décidé de transformer leur colère en action positive en lançant une pétition sur change.org pour alerter les pouvoirs publics et faire en sorte que les choses bougent enfin. Parmi leurs propositions, un accès voiture/moto restreint aux habitants et à leurs visiteurs et clients des restaurants, travailleurs et personnes handicapées, à partir des vacances de Pâques, jusqu'à celles de la Toussaint inclues, avec un accès libre aux bus, vélos et piétons et un projet de navettes électriques et de parking relais gratuit en amont, et également la présence de médiateurs mobiles de 12h à 2h du matin en période de forte affluence. Une pétition qui ne fait pas l'unanimité dans le quartier. Certains riverains, comme les représentants des CIQ des Goudes et de Callelongue ne l’ont pas signée, estimant entre autres que ces propositions ne sont pas réalisables, que des "projets sont bien en cours, mais qu'en effet cela prend beaucoup de temps".