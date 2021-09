Des habitants enfilent les gants pour nettoyer les rues de leur commune

Deux conseillers municipaux de Vérines ont mis le réveil ce samedi 25 septembre. Ils étaient à l'heure, à 10h pile devant la mairie. Ce sont eux qui ont fait la distribution : sacs poubelle, pinces, et gants. Et comme eux, quelques dizaines d'habitants se sont eux aussi levés en ce début de week-end spécialement pour l'occasion.

Moins de déchets d'années en années

La municipalité est à l'initiative de ce ramassage, et ce pour la cinquième de suite. Et d'après Nathalie Lugol, cela fonctionne : "Ah oui, aujourd'hui, je vois bien la différence." La membre du Conseil municipal farfouille dans le jardin à côté de l'école. "Ici, d'habitude, je trouve des canettes, des paquets de gâteaux. Là, il y en a, mais beaucoup moins que les autres années."

Je suis toujours effaré de tout ce que l'on peut trouver"

Dans le public, essentiellement des familles, venues avec leurs enfants, parfois même leur chien. Et les enfants, eux aussi, ont enfilé les gants. "C'est bien, année après année, je vois de nouvelles têtes, même si j'aimerais qu'il y ait plus de monde", confie Nathalie Lugol.

La commune de Vérines organise une journée ramassage de déchets depuis cinq ans. © Radio France - Lise Dussaut

Jean-Luc, habitant de Vérines depuis un certain temps, tenait à participer. "Je suis toujours effaré de tout ce que l'on peut trouver. En fait, je n'arrive pas à comprendre la différence entre jeter un déchet par terre ou dans une poubelle. Sérieusement, _qu'est-ce qui est difficile ?_" interroge-t-il.

La commune a mis plus de poubelles

Car, des poubelles, il y en a plus qu'avant. Justement, dans le jardin près de l'école, Nathalie Lugol en compte quatre : "Avant, il n'y en avait qu'une. Donc c'est aussi grâce à ça qu'il y a moins de déchets."

Une habitante l'interpelle. Arrivée un peu après 10h, elle s'est greffée au ramassage, prenant son propre sac et ses propres gants. "J'habite juste derrière, et je constate qu'avec le vent, comme les poubelles ne sont pas fermées, les déchets s'envolent et filent se cacher sous les buissons." "C'est vrai, constate l'élue. Merci de le faire remonter. J'en parlerai à la mairie pour ajouter des couvercles." Et cette riveraine a pris l'habitude de ramasser dès qu'elle voit un objet traîner, même en dehors de ces actions. "C'est aussi pour cela qu'on organise ces collectes, pour _donner le réflexe aux habitants, et aux enfants_..." sourit Nathalie Lugol.