Des habitants mobilisés pour préserver la ZAC du Coteau

A Montpellier (Hérault), les habitants des quartiers de Malbosc, Château d'O, Louis Ravas, Alco, Mosson ou encore Père Soulas s'inquiètent pour le Coteau de Malbosc. La zone de biodiversité d'une dizaine d'hectares s'étend de la Mosson à l'avenue des Moulins, en bordure du quartier d'Alco. L'avenir de ce Coteau va se décider dans le cadre du Plan local d'urbanisme intercommunal-Climat (PLUI-C), en cours d'élaboration par la Métropole. Ce plan prévoit notamment la construction de 1000 logements sur cette zone pour le début de l'année 2025.

Le Coteau de Malbosc, un véritable poumon vert © Radio France - Lisa Giroldini

Préserver cet espace naturel à tout prix

Le Collectif Coteau de Malbosc a donc été créé au mois d'avril dernier pour défendre cette ZAC et porter les propositions des habitants des quartiers concernés. Protéger ce lieu naturel est essentiel pour Pierre, membre du collectif : "Le plan prévoit que ce soit une zone à urbaniser. Il y aura une densification de voitures, d'habitants, qui pose problème. Ce Coteau c'est un bien commun, un poumon vert, un lieu qui est très fréquenté".

Les membres du collectif se disent convaincus par les rapports du GIEC et par la loi Climat et résilience , et se mobilisent pour préserver la végétation et l'espace de promenade et de fraîcheur que représente le Coteau. Fred est également membre du collectif des chiens de Malbosc, qui compte 80 personnes environ. "On vient dans la zone du Coteau pour socialiser, les humains et les chiens. C'est un endroit important pour nous parce que c'est là qu'on se réunit, où nos chiens viennent jouer, où on discute... C'est un vrai endroit de socialisation."

Balade organisée dans le Coteau en février par le Collectif Ceinture Verte de Montpellier © Radio France - Pierre Deltour

La phase de concertation sur le PLUI-C est encore en cours. De son côté, la Métropole confirme que "chacune et chacun (association comme particulier) peut actuellement donner son sentiment en ligne à partir des éléments déjà publiés". Elle précise que la Ville de Montpellier organisera trois réunions publiques, en présence du maire, pour amplifier ces échanges. Elle ajoute que "la préservation des espaces naturels fait évidemment partie des priorités de la majorité municipale, tout comme la fin de l’urbanisation à la parcelle".