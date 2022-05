Des habitants se mobilisent contre un projet éolien dans le nord de la Dordogne

Une centaine de personnes ont répondu à l'appel de l'association Vents contraires Périgord Limousin qui organisait un rassemblement, dimanche 16 mai, contre le projet de construction d'un parc éolien à Sarlande, aux confins de la Dordogne et de la Haute-Vienne.

Une construction fin 2023 ?

Le projet, porté par RP Global, un promoteur autrichien, prévoit la construction d'éoliennes fin 2023. Pour le moment, seules les premières études ont été menées. Une zone a été identifiée, entre Sarlande, Saint-Yrieix-la-Perche et Jumilhac-le-Grand. En octobre dernier, un mât de mesure a été installé. Il va permettre d'analyser la force et la direction du vent.

Marc justement, habite entre Saint-Yrieix et Sarlande, "à 600 mètres du site", dit-il. Et il voit ce projet d'un très mauvais oeil. "Je suis en train de monter un gîte, j'ai acheté une maison. J'investis pour l'avenir, pour moi, pour ma famille. Les gens ne viendront jamais dans un pays où il y a des éoliennes qui tournent à 500 mètres de la maison", ajoute-t-il. Il a décidé de se mobiliser, il a adhéré à l'association Vents contraires Périgord Limousin. Risa, elle, a surtout peur pour ses vaches, leur champs n'est pas très loin du site non plus. Elle est venue manifester avec sa voisine, Nathalie. "On n'est pas contre l'éolienne, on sait qu'on ne pourra pas compter que sur le nucléaire, tempère-t-elle. Mais on est contre quelque chose qui ne va rien apporter de plus. Il n'y a pas de vent ici. C'est à dire qu'on va monter des éoliennes qui vont rester à l'arrêt." L'argument est souvent repris par les opposants à l'éolienne en Dordogne.

Pas d'éolienne en Dordogne

Sandrine Tallet, habitante de Sarlande et fondatrice de l'association Vents contraires Périgord Limousin, dénonce un projet mené "sans concertation", sur un site pas du tout adapté. "On est en pleine forêt, la forêt c'est ce qui décarbonne le plus, on est dans une zone touristique", justifie-t-elle.

Le maire de Sarlande n'était pas présent au rassemblement. Il était représenté par un conseiller municipal, qui assure que la municipalité n'a jamais donné son accord.

Pour pouvoir être validé à terme, le projet de parc doit d'abord être approuvé par le préfet. Selon le calendrier publié sur son site, RP Global prévoit de déposer le dossier sur son bureau en novembre prochain. L'association elle a lancé une pétition en ligne. Elle dit avoir reçu près de 600 signatures.

Pour le moment, il n'y a aucune éolienne en Dordogne. Tous les projets ont été abandonnés ou sont encore en cours.