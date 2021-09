Des habitants se retroussent les manches pour nettoyer le centre ville de Rive-de-Gier

Une dizaine d'habitants de Rive-de-Gier ont sillonné le centre ville sur un kilomètre environ pendant plus de deux heures ce samedi 25 septembre. Bilan de cette première "clean walk" : 20 kg de détritus ramassés.

"Pour le nombre qu'on était, c'est une bonne récolte. Les déchets qu'on retrouve en ville ne sont pas les déchets les plus lourds", souligne Julien Chanelière, conseiller municipal en charge de la transition écologique et de la réserve citoyenne, le vivier de bénévoles que la ville peut mobiliser sur ce genre d'opération.

382 tonnes de déchets ramassés par les services municipaux

"Beaucoup de mégots, des masques, des gobelets, des cartons de pizza, égrène Louise. C'est désolant. J'aimerais bien que la ville où je vis soit un peu plus propre et que les gens prennent un peu plus de responsabilité. Quand il y a des poubelles, de ne pas jeter à côté".

Retraitée toute aussi attachée à Rive-de-Gier, Marie-Thérèse qui vient juste de revenir dans sa ville de naissance. "C'est une ville qui a besoin qu'on s'occupe d'elle. Les gens nous ont remercié, ce qui est bien, on est reconnus pour notre action".

Les sacs remplis par les bénévoles lors de cette première "Clean walk". © Radio France - ER

L'idée de cette opération, c'est d'ailleurs de sensibiliser les Ripagériens au respect du cadre de vie et de dire que les services techniques de la ville ne peuvent pas tout ramasser : 382 tonnes en 2020, soit 25 kg par habitant. Sans compter que ça peut gêner l'évacuation de l'eau lors des grosses pluies quand les déchets obstruent les égouts.

Autre action de nettoyage, ce dimanche à Saint-Chamond

Une autre action de nettoyage est organisée ce week-end dans la vallée du Gier. C'est à Saint-Chamond au barrage de Soulages, le dimanche 26 septembre à partir de 13h30, à l'initiative d'une association ligérienne mobilisée quasiment toutes les semaines pour dépolluer la nature.