Des hérissons victimes du changement climatique acueillis au Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage

A Buoux, le Centre aura reccueillis 140 hérissons en 2019. Pour une majorité des très jeunes nés cet automne de portées bien tardives en raison d’un climat très clément et pas assez armés si tard dans la saison pour emmagasiner assez de graisse pour l’hiver. Nourris ils vont hiberner au centre.

Le Centre a installé sur son site des enclos fermés pour ces jeunes hérissons nés tardivement et rares sont ceux qui ne se sont pas encore endormis bien blottis pour passer l'hiver

Buoux, France

Les hérissons d’Europe sont parmi les animaux qui hibernent. Quand les températures chutent ile entrent en léthargie jusqu’au printemps après avoir fait des provisions en graisses. Les portées de ce mammifère s’échelonnent généralement d’Avril à Août. Seulement avec les températures automnales clémentes surtout l’an passé de nouvelles naissances ont eu lieu avec des tous jeunes vite dépourvus en nourriture au seuil de l’hiver. Désorientés et affaiblis ces hérissons sont autant à la merci des prédateurs que des voitures en s’aventurant sur une route. Ce sont ceux-là qui ont été recueillis ces dernières semaines au Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage géré par la LPO Paca. Nourris et hébergés dans des enclos aménagés avec les branchages et des feuilles pour se blottir, ils passeront là l’hiver avant de sortir d’un sommeil profond en mars-avril. Actuellement ils sont soixante douillettement installé dans les enclos de l’espace hérisson du Centre.

L’appel aux particuliers pour ensuite relâcher au printemps les jeunes hérissons

Le Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage a recensé des particuliers susceptibles d’accueillir les hérissons après leur convalescence sur place. Des critères sont préconisés comme celui de ne pas grillager son terrain car il ne faut pas forcer ces mammifères itinérants à rester en un endroit. Un appel également à récolter du matériel nécessaire à leurs soins et actuel hébergement. Besoin urgent ici de papiers journaux pour tapisser le fond des abris à hérissons mais aussi des oiseaux pensionnaires au Centre. Les soigneurs et soigneuses recherchent également du vernis à ongle car celui-ci sans risque pour sa couverture épineuse leur permet de marquer les animaux afin de les différencier dans le processus de soins vu qu’ils sont nombreux. Des vernis de couleur rouge, vert, bleu et orange. Le centre a d’ailleurs dressé une liste complète des matériels nécessaires à son quotidien à retrouver sur son site.

Enfin conseil donné ici pour les derniers hérissons qui pourraient encore se trouver dehors : si en le prenant délicatement avec les deux mains réunies ( il se mettra en boule sans bouger ) vous constatez qu’il pèse moins de 450 grammes et/ou qu’il est blessé, il faut contacter le Centre au 04 90 74 52 44.

Certains hérissons sont encore soignés au chaud dans les locaux du Centre. Les marques au vernis à ongle permettent de les identifier dans le suivi des soins. © Radio France - Jm Le Ray

Un espace est installé à l'extérieur pour abriter les petits mammifères. Ils sont actuellement une soixantaine pour y passer l'hiver. © Radio France - JM Le Ray

Tout jeune hérisson un peu égaré sur la terasse d'une maison à Châteauneuf-de-Gadagne / Radio France © Radio France - JM Le Ray