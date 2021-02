Des ibis chauves nés à la Citadelle de Besançon relâchés dans la nature en Espagne

A Besançon, huit ibis chauves du Museum quittent, ce lundi 1er février 2021, la citadelle pour l'Andalousie (Espagne). L'espèce est en "danger critique d'extinction". Les oiseaux seront réintroduits "dans leur habitat naturel", précise la municipalité dans un communiqué.

14 naissances en deux ans à Besançon

Ces oiseaux au plumage noir, à la tête et au long bec rouge, sont présents au zoo de Besançon depuis 1998. Ils se reproduisent au jardin zoologique depuis l'année 2000. Parmi les 14 jeunes nés ces deux dernières années, huit nés en 2019 et 2020, seront réintroduits dans la nature en 2021 "Cette réintroduction est possible grâce à la coordination entre zoos, dans le cadre d’un programme d’élevage européen, poursuit la Ville. Ce programme permet la création de nouvelles colonies destinées à être relâchées et soutien l’existence de l’espèce dans la nature".

Acclimatation en volière

De jeunes ibis chauves nés au zoo de Mulhouse et au zoo de Gaïa (Pays-Bas) seront réintroduits en même temps que les spécimens venus de Besançon et seront accueillis par l'équipe du zoo de Jerez (Andalousie), avant d'être acclimatés dans une grande volière pendant un mois. Fin février, la volière sera ouverte, les ibis pourront délibérément sortir. Ils seront ensuite nourris à proximité par les personnels du zoo.

Établir des colonies

"Lors de cette période d'adaptation, ces ibis issus de zoos rencontreront des ibis sauvages, leur apprentissage de la survie en milieu naturel commencera", précise la municipalité. "Petit à petit, selon leurs capacités d'adaptation, nos ibis relâchés se disperseront et établiront leurs colonies dans les endroits propices" ajoute-t-elle.

Classé "en danger critique d'extinction" par l'Union internationale pour la conservation de la nature, la réintroduction de l'ibis chauve en Andalousie intervient dans le cadre du programme d'élevage européen Eremita, lancé en 2003 par le ministère de l'environnement de la province d'Andalousie. L'objectif est de créer et fixer une nouvelle colonie d’Ibis chauve à partir des oiseaux nés dans les zoos européens.

Une colonie de 115 oiseaux

Nés à Jerez, les premiers individus sont relâchés en 2004. Quatre ans plus tard, d’autres parcs zoologiques européens participent au projet. Aujourd'hui, plus de 400 oiseaux ont déjà été réintroduits, permettant l’établissement d’une population viable au sud de l’Espagne avec des jeunes, nés de couples provenant eux de parcs zoologiques. La colonie actuelle compte 115 oiseaux.