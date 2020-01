Des ingénieurs strasbourgeois cartographient les incendies en Australie pour aider les secours

Les ingénieurs strasbourgeois du SERTIT, le service de traitement d'images et de télédétection, analysent les images des satellites pour fournir une cartographie de crise. Elle permet aux secouristes de venir en aide aux habitants menacés par les flammes en Australie.

Illkirch-Graffenstaden, France

Les images des incendies d'Australie s'affichent sur l'écran de Mathilde Caspard, ingénieure au Sertit (service de traitement d'images et de télédétection), dont les locaux sont installé en Alsace. On y voit des zones immenses de forêt réduite en cendres, des foyers gigantesques et des panaches de fumée.

Depuis le début des incendies, 80.000 km2 sont partis en fumée dans tout le pays, soit une superficie équivalent à celle de l'ïle d'Irlande. Le Sertit étudie et cartographie les images des incendies pour une meilleure intervention des secours sur le terrain.

Une cartographie précise des incendies

En zoomant sur ces images satellites, l'ingénieure aperçoit des routes, des habitations et même des véhicules. Ces images permettent au Sertit d'établir des cartes précises que les secouristes vont utiliser sur le terrain. "Ça va aider à accéder aux zones où il y a des populations en danger" explique Mathilde Caspard.

Une aide dans la gestion des urgences

Le Sertit, placé sous la tutelle de l'Unistra, l'université strasbourgeoise, est financé par la commission européenne dans le cadre du programme Copernicus Emergency Management Services. Il permet de fournir des informations géospatiales précises et rapides dérivées de la télédétection satellite.

Ses ingénieurs ont activement travaillé sur les incendies australiens au mois de novembre 2019 en fournissant une cartographie détaillée aux autorités locales. Il pourrait à nouveau être sollicité dans le cadre de l'aide logistique et scientifique que la France vient officiellement de proposer à l'Australie.