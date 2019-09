Des inhumations écologiques pour les Parisiens

Ivry-sur-Seine, France

Cet espace boisé de 1500 m2 est une ancienne division militaire, les corps ont été déplacés il y a plusieurs décennies, laissant la place libre pour créer ce premier espace funéraire écologique au cimetière parisien d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) où, comme le précise Pénélope Komitès, maire adjointe de Paris en charge des espaces verts et des Affaires funéraires, "il n'y aura pas de constructions de caveaux en béton et où les personnes pourront se faire inhumer dans des cercueils en carton ou en bois (non verni) venant de forêts franciliennes ou françaises. Les personnes devront également signer une charte où il n'y aura pas de soins de thanatopraxie, pas de pierres tombales sur la sépulture".

A la place, la ville de Paris fournira des stèles en bois pour inscrire le nom des défunts.

Ecologique et économique

Cette inhumation écolo a aussi l'avantage d'être moins chère. 20% de moins pour l'emplacement (294 euros pour une concession de 10 ans contre 376 euros dans des divisions classiques). Pour l'instant, 157 concessions sont disponibles mais d'autres projets sont en cours. Sylvain Ecole est le chef du service des cimetières de la ville de Paris : "Nous sommes en train de travailler pour ouvrir une zone plus importante sur le cimetière de Thiais qui est le plus grand cimetière extra-muros qui fait plus de 100 hectares (2000 concessions seront disponibles) et puis aussi Bagneux, Pantin". Ces autres zones n'ouvriront pas avant 2021.

A Ivry-sur-Seine, les premières inhumations écologiques auront lieu cet automne. Pour l'instant, en France, seule la ville de Niort propose des inhumations de ce type.