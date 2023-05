Des jardins potagers "pirates" à Nancy pour fournir des fruits et légumes aux habitants

Des jardins potagers installés en pleine ville sur des bandes d'herbe dans l'espace public. C'est le concept des "jardins pirates" lancés à Nancy par une bande d'amis. Ils ont déjà créé onze jardins en ville, dans le Grand Nancy, le tout sans aucune autorisation. Des potagers ouverts à tous, que ce soit pour y donner un coup de main ou récolter.

Outils en main, Lucas désherbe un petit carré de végétation le long du canal à Nancy, derrière le parc de la Pépinière. Il va planter des tomates sur cette parcelle qui ne lui appartient pas : "l'idée, ce n'est pas de se l'approprier mais de le mettre à disposition des habitants et que eux se l'approprient. On met un potager en place mais surtout on parle aux habitants".

Des jardins potagers pirates sont installés dans le Grand Nancy © Radio France - Cedric Lieto

Les rangs de basilic, de carotte ou encore de courges sont installés juste devant la terrasse de Germaine, 85 ans, qui n'en rate pas une miette : "j'ai été enchanté de les voir arriver parce qu'avant c'était une friche. Moi, j'adore les jeunes qui prennent des initiatives". Germaine participe à sa manière en abritant sur sa terrasse l'arrosoir du jardin pirate.

"Si on me met une amende parce que j'ai planté des fraises..."

Tout cela se fait sur le domaine public, dans l'illégalité, sans aucune autorisation. Un choix qu'assume Lucas : "je n'ai pas voulu me renseigner sur ce que je risquais parce que si on me met une amende parce que j'ai planté des fraises ou des tomates, je trouverais presque ça rigolo. Ca créera du débat dans notre société". Lucas et ses acolytes sont désormais sollicités par des habitants pour installer de nouveaux jardins pirates.

Derrière ce concept, il y a l'idée pour Lucas de faire réfléchir à notre souveraineté alimentaire : "entre le réchauffement climatique et ce qui se passer en Ukraine, c'est un vrai sujet [...] Manger des légumes locaux et de saison, c'est important. C'est une façon de responsabiliser les gens. Il y a 100 ans, si tu ne faisais pas de potager, tu étais un peu niais alors que nous, on fait un potager et on nous dit qu'on est des activites".

