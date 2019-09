Des Lavallois inquiets de voir la rivière de la Mayenne verte, à cause de cyanobactéries

Département Mayenne, France

Il n'y aura pas d'épreuve de natation ce dimanche 8 septembre au triathlon de Laval car il y a trop de cyanobactéries dans la rivière de la Mayenne. Vous avez sûrement remarqué, l'eau est verte depuis plusieurs semaines.

Le phénomène des cyanobactéries a touché les étangs de la Mayenne dès cet été. En juillet, la baignade a été interdite pendant quelques jours au plan d'eau d'Argentré, à l'étang du Gué de Selle aussi dans l'Est du département et encore, fin août, à la Haie Traversaine dans le Nord-Mayenne.

Chaleur et stagnation favorisent la prolifération de cyanobactéries dans cette rivière. © Radio France - Aurore Richard

En ce début septembre, c'est désormais au tour de la rivière de la Mayenne et cela inquiète des Lavallois. Une fois par semaine, François court sur le chemin de halage, il part toujours du viaduc. "J'ai couru jusqu'à Changé et c'est partout pareil, l'eau est verte, sans doute à cause du manque de pluie", décrit ce coureur.

Les fortes chaleurs ont favorisé la prolifération des cyanobactéries

Les cyanobactéries se forment en effet quand l'eau stagne, quand il fait chaud. "Je n'irais pas même en maillot de bain, à la rigueur en tenue de plongée, avec un scaphandre pour ne pas voir ce qu'il y a dedans", plaisante Didier, au bord de l'eau. Ces bactéries peuvent provoquer, entre autres, rougeurs et irritations.

On déconseille la consommation de poisson pêché dans la Mayenne", l'ARS

Il est de toute façon interdit de se baigner dans la Mayenne, et tout au long de l'année. Bénédicte Le Guennic, de l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire a quand même des recommandations pour les pêcheurs : "On déconseille la consommation de poisson pêché. Le pêcheur doit bien se rincer les mains s'il les a mises dans l'eau, bien rincer le matériel aussi".

Ces cyanobactéries disparaîtront quand la pluie tombera. Elle va redonner du mouvement à l'eau et donc, redonner sa couleur naturelle à la rivière. L'Agence Régionale de Santé contrôle uniquement les zones de baignade et seulement l'été, il n'y aura donc pas de prochaine analyse de nos points de baignade avant l'été 2020.

