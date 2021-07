Dès le printemps 2022 il faudra réserver sa place pour accéder à la Calanque de Sugiton à Marseille

Après une récente campagne de "démarketing", visant non pas à dissuader les touristes de venir, mais à les alerter afin qu’ils viennent dans de bonnes conditions, le Parc National des Calanques va lancer une nouvelle expérimentation dès le printemps 2022 : un système de réservation via une application ou le site internet du parc des calanques afin de limiter l'accès à la calanque de Sugiton, particulièrement fragilisée par la surfréquentation à certaines périodes de l'année.

En plein été, on peut atteindre plus de 2000 personnes en même temps sur Sugiton

Les chiffres avancés par le directeur du parc national des calanques parlent d'eux mêmes "en plein été, on peut atteindre plus de 2000 personnes en même temps sur Sugiton, on arrive à des densités quasiment de six personnes par mètre carré de plage, ce qui est considérable".

"Si cela continue nous n'aurons plus de sols, plus de végétation, et nous aurons une calanque complètement transformée avec uniquement de la roche"- François Bland, directeur du parc national des calanques

Une surfréquentation précise François Bland dont les conséquences sont catastrophiques sur la faune et la flore : "il y a une disparition de la flore littorale, une érosion extrêmement forte des sols, si cela continue nous n'aurons plus de sols, plus de végétation, et nous aurons une calanque complètement transformée avec uniquement de la roche. On voit également très nettement des pins déchaussés, des impacts visibles, réels." Et François Bland s'inquiète "si on n'agit pas, demain, on aura un espace transformé en _une calanque sans végétation_, sans arbres, ni ombre".

Une première en France : réserver sa place dans la calanque

Dès mars 2022, les touristes comme les locaux devront donc réserver leur place en ligne avant leur venue pour pouvoir accéder à la calanque de Sugiton et à la plage, via une application ou le site du parc des calanques. Seul le fond de calanque sera soumis au contrôle du pass, les chemins en hauteur et l’accès au Belvédère de Luminy seront eux toujours accessibles librement. Une expérimentation limitée à une période donnée, sur des weekends ou en cas de forte affluence comme l’été. A noter que sur l’application mobile du parc des calanques, vous pouvez suivre la fréquentation des différents sites en temps réel, dans les calanques comme sur l’eau .