Des lingettes polluent les berges du Doubs à Avanne-Aveney

Les lingettes jetables sont une source de pollution de plus en plus préoccupante. On sait qu’il ne faut pas les jeter dans les toilettes mais dans la poubelle des déchets non-recyclables, car elles bouchent les réseaux de traitement des eaux usées et les stations d’épuration, mais on en trouve de plus en plus dans la nature. Exemple à Avanne-Aveney près de Besançon.

Antoine se promène régulièrement dans la boucle d’Avanne, un méandre du Doubs classé Espace Naturel Sensible. Constatant la présence de nombreux déchets amenés par les flots lors de la crue de la rivière fin janvier, il a organisé, avec le soutien du collectif Alternatiba de Besançon, une opération de nettoyage du site. Les bénévoles s'attendaient à ramasser les déchets habituels, cannettes métalliques, bouteilles, mais ils sont surtout tombés sur une accumulation de lingettes.

On en a rempli des dizaines de sacs" - Antoine, un bénévole

"Des centaines, voire des milliers de lingettes en microfibres plastiques", témoigne Antoine, "on en a rempli des dizaines de sacs, ca fait comme des scratchs qui s'accrochent à la végétation, on sait qu'il en reste encore énormément sur place". Le problème de la pollution par les lingettes est récurrent, encore aggravé par la crise du covid qui a entraîné un usage massif de ces produits à usage unique. "Certaines des lingettes sont encore intactes", constate Antoine, "mais d'autres ont commencé à se désintégrer, se transformant en micro-plastiques qui infectent les terres, et il y en a probablement aussi beaucoup dans la rivière".

Des dizaines de sacs de lingettes parmi les déchets ramassés par les bénévoles dans la boucle d'Avanne - Alternatiba Besançon

La station d'épuration de Port Douvot confrontée elle aussi au problème

La station d'épuration de Port Douvot, située à 1,5 km en amont, n'est pas en cause selon Christophe Lime, le vice-président de Grand Besançon Métropole chargé de l'eau. Il n'y a eu aucun débordement, et l'élu le déplore presque: "si cela avait été un déversement accidentel ce serait moins grave, mais malheureusement il s'agit d'une pollution chronique, ce qu'ont trouvé ces bénévoles, c'est le quotidien, nos équipes en ramassent des kilos et des kilos lorsqu'elles interviennent sur les installations de traitement des eaux usées".

Christophe Lime qui en profite pour rappeler à tous que ces lingettes, qui ne sont pas recyclables, sont à jeter dans la poubelle grise, et surtout pas dans les toilettes ou la nature. Il glisse aussi au passage qu'un chiffon et du vinaigre blanc permettent un nettoyage très efficace, beaucoup plus respectueux de l'environnement et bien moins cher.

Des centaines de lingettes comme celle-ci amenées sur les berges par la crue du Doubs - Antoine Mermet - Hans Lucas

La responsabilité des industriels

Alors que les pouvoirs publics connaissent parfaitement les problèmes que causent ces lingettes, rien n'est fait pour réduire voire interdire leur production, déplore le collectif Alternatiba. Il souligne la responsabilité des industriels, qui présentent leurs produits comme biodégradables. "Alors qu'ils profitent de la crise pour produire et vendre plus de leurs produits néfastes, ils confient aux pouvoirs publics le traitement après usage sans y participer d'aucune manière" explique le collectif, "il est aujourd’hui inacceptable que nos impôts réparent le manque de conscience écologique des industriels".

Le collectif Alternatiba de Besançon lance sur sa page Facebook un appel à témoignages sur la pollution par les lingettes.