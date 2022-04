Des logements ou une ferme urbaine ? Bras de fer aux Pradettes entre la mairie de Toulouse et une association

Le refus passe mal pour les membres de l'association N.A.T.U.R.E.S. La mairie de Toulouse a dit "non" à leur projet de ferme urbaine au cœur du quartier des Pradettes, à Toulouse. À la place, la majorité municipale veut voir sur cette friche de Bordeblanche quelques 375 logements, ainsi que des "équipements publics de proximité".

Ce mercredi, l'association s'est réunie pour s'opposer à cette ambition, en baptisant symboliquement la friche "Oasis de Bordeblanche". Pour la mairie de Toulouse, le projet porté par le collectif d'habitants n'est pas "viable" économiquement et engendrerait une perte de recettes de 3,8 millions d'euros pour la municipalité. Un argument qui n'est pas entendable pour Sophie Dezzou Mercier, co-présidente de N.A.T.U.R.E.S : "On a les financements, on a vérifié avec la Région que tous les investissements étaient financés, et on a vérifié par des études préalables."

En baptisant symboliquement la friche "Oasis Bordeblanche", l'association veut montrer son désaccord catégorique avec la mairie © Radio France - Shannon Marini

"La mairie ne s'inquiète pas du rapport du GIEC, continue-t-elle, que l'on ne puisse pas respirer quand on est entouré de béton, tout simplement. Il faut arrêter de penser comme dans les années où l'on construisait tous azimuts, il faut penser rénovation, et ça ce n'est pas du tout évoqué."

Dernier îlot de fraicheur du quartier

Le collectif ne veut pas lâcher l'affaire, il a envoyé un courrier au maire, Jean-Luc Moudenc, pour lui demander de traiter "sérieusement" le dossier. Philippe Lebailly, co-président de l'association, compte aussi mobiliser les habitants, pour lui c'est une nécessité écologique.

"Pour les habitants autour de la friche, c'est une question de bien être, avance-t-il. C'est vital de préserver cette friche. Les études montrent qu'en période de canicule, elle joue un rôle de rafraichissement. On arrive dans des déséquilibres où la ville n'est plus vivable. Nous sommes déterminés à nous opposer, par tous les moyens, à de nouvelles constructions."

Pour la mairie, le projet n'est pas "viable et totalement financé", ce que réfute l'association © Radio France - Shannon Marini

Quelques élus municipaux d'opposition étaient présents, des groupes Alternative municipaliste citoyenne et Toulouse écologiste, solidaire & citoyenne. Ils appellent la majorité à revenir sur sa décision.

La mairie de Toulouse dit avoir proposé à l'association de l'accompagner dans ce projet mais ailleurs, ce que l'association a refusé selon eux.