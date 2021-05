Des lombrics ou vers de terre pour traiter les eaux usées dans la vallée de Kaysersberg

C'est une expérience unique qui est menée depuis bientôt trois ans, dans la vallée de Kaysersberg : des lombrics ou des vers de terre sont utilisés pour traiter les eaux usées. Cinq prototypes ont été mis en place, chez des habitants, non équipés d'installations collectives. Ce système innovant et plus écologique, permet de rejeter des eaux usées, en impactant le moins possible le milieu naturel.

Des lombrics très actifs pour le traitement des eaux usées

L'initiative est menée dans le cadre du programme Climaxion, un programme en faveur de la transition écologique . L'expérimentation est menée par l'entreprise Aquatiris, installée dans le Bas-Rhin et en Bretagne. Elle est financée par l'Ademe, l'agence de l'eau Rhin-Meuse et la région Grand Est.

Le prototype est installé à deux niveaux. Dans le premier niveau, une fosse où se trouvent les eaux usées, il y a des copeaux de bois et des lombrics. Les vers de terre font une grosse partie du travail et sont très actifs. " Ils sont des dizaines de milliers. Ils mangent le caca, ils dégradent la matière et tout est minéralisé et digéré," explique Martin Werckmann, le co-gérant d'Aquatiris.

Le premier niveau de l'installation © Radio France - Guillaume Chhum

Plus efficace et plus écolo qu'une fosse septique traditionnelle

Une fois passé ce pallier, les eaux prennent ensuite la direction d'un deuxième niveau, c'est un jardin d'assainissement, avec des plantes et des graviers. Les eaux usées arrivent au final filtrées à près de 98%. C'est beaucoup plus écologique. Un système plus naturel et efficace q'une fosse septique traditionnelle, avancent les inventeurs de ce concept.

Le coût est de près de 10.000 euros. C'est un peu plus cher qu'une installation traditionnelle, mais sans frais de maintenance ni de vidange et ça peut durer beaucoup plus longtemps. Il faut juste disposer d'un terrain en pente

Pour développer ce concept à la commercialisation, la société Aquatiris attend maintenant un agrément du ministère de l'environnement, pour la mise sur le marché de ce système 100% écolo et naturel. Un agrément qui devrait arriver dans quelques mois.

