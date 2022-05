Des lycéens de Château-Gontier-sur-Mayenne discutent écologie avec une membre du Haut Conseil pour le Climat

Le dialogue a duré un peu plus d'une heure et demi à l'espace Saint-Fiacre.

Le thème de l'eau était central ce jeudi après-midi à l'espace Saint-Fiacre de Château-Gontier-sur-Mayenne. Pendant plus d'une heure et demi, 500 lycéens ont ainsi pu échanger avec Magali Reghezza, enseignante-chercheuse et membre du Haut Conseil pour le Climat. Une manière pour ces adolescents de mieux appréhender le changement climatique et les solutions qui peuvent exister.

Un tableau bien noir

Parce que malgré leur jeune âge, l'optimiste a été quelque peu délaissé chez tous ces élèves. "C'est un problème majeur qui menace le monde et la vie humaine", confie Elian, en seconde au lycée Saint-Michel. "Je suis inquiète également pour les générations futures, quand on voit la fonte des glaces et les animaux qui disparaissent de plus en plus", ajoute Clémence, dans la même classe.

Les questions n'ont donc pas manquées ce jeudi après-midi. "Est-ce que les inondations vont être de plus en plus fréquentes ?" "Les élus ont-ils conscience du problème de l'eau ?" Le but pour Magali Reghezza est surtout de leur dire que rien n'est perdu. "Si notre boulot, ce n'est pas de les faire rêver et que c'est possible... Si on ne rêve pas à 17 ans, mais on rêve à quel âge ?", précise-t-elle.

Réinventer la gestion de l'eau

La conférencière n'oublie néanmoins pas que la gestion de l'eau va faire partie des défis majeurs dans un futur proche, encore plus quand l'on constate la vague de sécheresse et de chaleur qui s'abat déjà sur le département. "Dans quelques années, vous planterez peut-être des oliviers sur les bords de la Mayenne." Le message : "il y a de l'eau pour tout le monde. On entend l'urgence des agriculteurs qui craignent de perdre leur récolte. Simplement, on oublie de leur dire qu'on peut leur donner une solution qui paraît dure à court terme, mais qui les sauvera peut-être." D'où son appel aux pouvoirs publics à prendre en charge cette problématique.