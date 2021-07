Des machines d'exploitants forestiers vandalisées en pleine forêt corrézienne, les enquêtes toujours en cours

Des actes de vandalisme se sont multipliés ces sept derniers mois en Limousin, essentiellement en Creuse dont deux exploitants forestiers en Haute et Basse Corrèze. Ils ont retrouvé leurs machines d'exploitation forestière taguées d'"assassins de la forêt", "ras le bol des coupes rases", les vitres cassées, les portes arrachées et le porteur d'arbres découpés saboté. Les enquêtes sont toujours en cours.

L'entreprise de bois Lafaye située à Bugeat s'est fait vandalisée deux fois. Cet exploitant forestier travaille dans tout le Limousin, le Cantal et l'Auvergne et c'est à Tarnac en Corrèze qu'il s'est fait détériorer du matériel en pleine forêt déplore Guillaume Lafaye, le responsable : "Je ne veux pas donner d'importance à ces gens. L'ignorance leur feront plus de mal qu'autre chose. J'ai porté plainte sans avoir grand espoir que ça aboutisse parce que je sais que c'est difficile".

Vers une sylviculture douce

Ces dernières années, des collectifs pour la préservation des forêts ont essaimé dans le plateau de Millevaches où des forêts de pin de Douglas ont remplacé les forêts de feuillus, moins rentables pour la filière bois. Ces monocultures de sapins Douglas prolifèrent en terre corrézienne et représentent désormais 90% des plantations en Limousin.

Yves, un habitant du parc engagé dans le collectif Le Syndicat de la Montagne Limousine qui organise des rassemblements contre les coupes rases illégales et qui lutte pour la préservation des forêts, est contre ce type d'action pour lutter contre la perte de la biodiversité forestière: "Nous aussi nous sommes en colère de voir que notre environnement est dégradé aujourd'hui alors que nous n'avons pas le choix de changer notre mode de vie et nos modes de cultures forestières. Je comprends que certaines personnes soient mécontentes du mode de gestion forestière majoritaire aujourd'hui mais ce ne sont pas nos pratiques".

on sait très bien que les exploitants forestiers sont poussés par une logique de rentabilité

Le collectif entre en contact avec les propriétaires pour leur expliquer les enjeux environnementaux : "on sait très bien que les exploitants forestiers sont poussés par une logique de rentabilité, on souhaite travailler avec eux. Récemment nous sommes intervenus pour l'évolution de la charte forestière du PNR sur le plateau de Millevaches et nous allons racheter des forêts pour proposer un autre mode de gestion, plus respectueux de la nature".

Le pin de Douglas, une rentabilité profitable

Ces sapins remplacent à grande vitesse les feuillus (des arbres produisant des feuilles bien développées) : "sur le territoire du parc naturel régional de Millevaches il a été évalué une perte de 1% chaque année du feuillu", rapporte Yves.

Les forêts de Douglas sont des territoires où l'on ne va plus"

Ces monocultures appauvrissent les sols : "on perd l'ensemble de notre diversité paysagère et environnementale de notre territoire. Chacun peut se rendre compte que lorsqu'on se balade dans une forêt de sapin, on n'a pas du tout la même diversité que dans une forêt de feuillus. On entend beaucoup moins les oiseaux, la végétation s'y développe moins, les paysages sont plus enfermant. Les forêts de Douglas sont des territoires où l'on ne va plus". Il est aussi de plus en plus difficile d'y trouver des girolles selon cet habitant du parc naturel.

Le pin de Douglas ensablent les rivières

Les troncs de pin sont d'abord coupés à ras avant d'être déracinés, ce qui perturbe les sols et provoquent leur érosion. Le plateau de Millevaches étant en pente, les orages et les pluies lessivent les sols et du sable s'écoule dans les rivières et contribue à une perte de sa biodiversité.