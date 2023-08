Des maires du Haut-Béarn souhaitent développer l'industrie forestière dans les vallées des Pyrénées

Pierre Casabonne, le maire d'Arette, a tourné son regard vers les forêts qui entourent sa commune. Lui et d'autres élus du Haut-Béarn, comme Robert Casadebaig, maire de Laruns, souhaitent développer l'industrie forestière dans les bois pyrénéens. Pour le maire d'Arette, couper plus de bois dans les Pyrénées "ça relève du bon sens, nos ancêtres faisait avec ce bois, qu'ils avaient sous la main". Toujours selon Pierre Casabonne, une meilleure industrie forestière irait avec un bilan carbone plus léger, car la majorité du bois découper dans les scieries du Béarn et de la Bigorre vient du Tarn et de la Haute-Loire, une production en circuit court permettrait de réduire la pollution provoquée par les livraisons.

Sur le papier, tout va bien, mais ce souhait se heurte à certaines réalités d'après les professionnels de la filière bois. Pour l'Office National des Forêts (ONF), l'organisme de l'Etat chargé de la gestion des forêts publics, les forêts pyrénéennes sont un atout majeur pour lutter contre le réchauffement climatique dans les années à venir. Affaiblir ce bouclier pourrait se révéler être une mauvaise idée selon l'ONF.

Une idée trop locale pour l'industrie forestière

Certains professionnels de l'industrie sont aussi sceptiques devant ces déclarations. Pierre Sanguinet possède deux scieries dans les Hautes-Pyrénées, et s'il reconnaît que l'idée est pleine de bonnes intentions, elle est à son avis irréalisable. "Aucun grand industriel ne réfléchit à l'échelle de quelques vallées, c'est beaucoup trop petit. On parle de gens qui raisonnent à une échelle régionale, et même nationale." Des artisans pourraient éventuellement s'intéresser à du bois coupé localement, mais un autre problème se pose. La qualité du bois des forêts pyrénéennes n'est pas contrôlée. "Donc si vous coupez les Hêtres et les sapins des Pyrénées, vous n'aurez que du bois de sciage" affirme le professionnel. Ce type de bois, de basse qualité, est destiné à l'exportation vers l'international, donc en dehors du secteur d'activité des artisans locaux.