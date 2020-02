Des maisons "zéro déchets" à visiter dans tout le Finistère

Concarneau, France

La famille Baudet est une famille presque "zéro déchets". Depuis 6 ans, elle fait tout pour réduire au minimum les emballages plastiques, les cartons et les déchets ménagers plus globalement. Cela commence par l'alimentaire : les Baudet achètent "en vrac", ils stockent leurs aliments dans de gros bocaux en verre. Cela permet de ne plus utiliser d'emballages. Le déclic est venu lors du petit-déjeuner, raconte Nicolas, le papa : "Pour mes céréales du matin, il y avait un carton et un sachet plastique à l'intérieur, ça n'avait pas de sens. On a donc commencé à acheter en vrac et en voyant la taille de nos poubelles diminuer, on a continué sur cette voie-là".

Une liste de gestes "zéro déchets" © Radio France - Roméo van Mastrigt

Savon solide et brosses à dents en bambou

Ce week-end, une initiative locale permet aux familles "zéro déchets" de faire visiter leurs maisons et de faire découvrir aux curieux leurs astuces. Chez les Baudet, à part l'alimentaire, on utilise du savon solide, on fabrique sa propre lessive, on a troqué les coton-tiges pour des "orriculi" en bois. Les brosses à dents sont en bambou et on fabrique ses propres yaourts pour ne pas utiliser de pots plastiques. C'est d'ailleurs ce qui a séduit Christine, une aide-soignante venue visiter la maison des Baudet : "Ma mère faisait ses propres yaourts quand j'étais enfant mais je n'ai jamais pris l'habitude d'en faire. Venir ici, ça m'a convaincue de m'y mettre".

"Nous ne sommes pas totalement "zéro déchets", on a trouvé nos limites", explique Nicolas. Le couple a deux enfants et a fait le choix de ne pas utiliser de couches lavables, "trop compliqué en terme d'organisation et de praticité". Pour les aliments frais et périssables comme le lait, c'est ici aussi un peu compliqué.

La liste des maisons et des ateliers à visiter est à découvrir ici : https://bienvenue.symettre.bzh/