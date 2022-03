Des marches pour le climat samedi à Nîmes ou encore Bagnols

Des marches pour le climat sont prévus dans le Gard à Nîmes et Bagnols, ce samedi comme un peu partout en France. Une chaîne humaine est organisée pour remettre le rapport du Giec à la Préfète du Gard Marie-Françoise Lecaillon et au maire de Nîmes Jean-Paul Fournier en début d'après-midi. Le rendez-vous est donné sur l’Esplanade Charles de Gaulle à 13h45. Les organisateurs vous invitent d'ailleurs à porter un vêtement blanc si possible (combinaisons de peintres pour celles et ceux qui en ont). La chaîne humaine se développera à partir de l’Esplanade vers la Préfecture dans un premier temps, puis vers la Mairie.

Marche aussi, donc à Bagnols. Rendez vous à 13h30 place du Posterlon pour fabriquer des pancartes et des guirlandes de slogans. Départ de la marche à 14h30