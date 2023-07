Des marseillais n'en peuvent plus de vivre dans les odeurs nauséabondes d'une station d'épuration

"On vit avec des odeurs d'œuf pourri, des odeurs d'égouts nauséabondes", c'est le quotidien que décrivent ces riverains à bout. Tout autour de la station d'épuration boulevard de la Pugette, quartier Sainte-Marguerite (9e), suivant les aléas de la météo, une odeur pestilentielle se répand dans le quartier. Certains habitants dénoncent une situation invivable.

La station d'épuration n'est qu'à quelques mètres des maisons : "ça peut être jour et nuit, donc le jour, on ne peut même pas ouvrir les fenêtres, la nuit on ne peut pas aérer. On a un jardin, mais on ne peut pas y aller, c'est impossible", explique Sullivan. L'odeur est même parfois tellement insupportable, que ce garagiste déclare devoir partir et fermer son commerce.

"On ne sait pas ce qu'on respire"

Mais au-delà de l'odeur, certains riverains sont inquiets : "ça prend même au niveau de la gorge", s'exclame Sylvie. Cette grand-mère a peur pour sa santé, et celle de ses petits-enfants : "C'est une nuisance très gênante, et peut-être très toxique, parce qu'on ne sait pas ce qu'on respire". Alors ces habitants réclament une réaction des autorités, et des analyses transparentes sur les risques pour la santé sur le long terme de ces émanations.

De son côté, Christine Juste, conseillère de la Métropole déléguée missionnée à la propreté sur le territoire de la ville de Marseille assure prendre le problème très au sérieux. Des analyses viennent d'être réalisées par les Marins-Pompiers. Les résultats indiquent que ces odeurs ne sont pas dangereuses pour la santé. Des produits vont être injectés pour masquer ces émanations.