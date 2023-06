Des méduses en masse ces dernières semaines sur les plages de Loire-Atlantique et de Vendée

Ces dernières semaines, on retrouve trois spécimens de méduses échoués en masse un peu partout sur le littoral de Loire-Atlantique et de Vendée. Il y a la méduse Aurélie, de couleur blanche-violet translucide. Egalement la méduse pulmonaire, blanche et très volumineuse. Et enfin la méduse compas, reconnaissable par son chapeau étoilé et des traits noirs similaires aux branches d'un parapluie.

Capture d'écran - Meduseo, Carte des méduses le vendredi 2 juin 2023.

Des conditions favorables

La présence de ces méduses, même en masse, est tout à fait normale au printemps. La température de l'eau se réchauffe. et les méduses aiment ça. Les zooplanctons dont elles se nourrissent sont présents en abondance ce qui favorise leur reproduction au large. Enfin, certains courants de surface les poussent vers le littoral.

A Saint-Brévin-les-Pins, on peut encore observer des méduses échouées sur la plage. Des tapis de méduses que les agents de la ville ont été chargés de débarrasser. Il y en avait trop et elles dégageaient une odeur de poissons pourris.

Alors ils se transforment en croque-mort : "On descend sur la plage avec un un poids lourd et une benne. On les prend avec une fourche ou une pelle, on charge le véhicule, puis on les déverse plus loin... dans le cimetière des méduses !", raconte une des agents.

Gare aux piqûres

La plupart des méduses sont urticantes, y compris les trois spécimens échoués ces derniers temps. Même mortes, on peut se blesser au contact des tentacules. Les piqûres sont douloureuses. Il faut appeler les secours, et en en cas de gonflement anormal, ne pas hésiter à consulter un médecin.