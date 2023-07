Des méduses repérées sur la Côte d'Azur, les maîtres-nageurs sauveteurs appellent à la vigilance

Alerte aux méduses ! Nombre d'entre elles ont été signalées sur les plages azuréennes depuis quelques jours. Le drapeau violet est hissé à plusieurs endroits des Alpes-Maritimes : sur le rivage de Cannes, Nice, Juan-les-Pins...

Sur la plage Lutetia à Antibes, des baigneurs en ont même capturé et jeté dans des poubelles. "C'est pour permettre aux enfants de pouvoir se baigner et aux parents d'être plus tranquilles", témoigne Kathie.

Une carte des méduses pour signaler leur présence

La température de l'eau élevée et le le vent qui souffle fort depuis plusieurs jours facilitent leur présence. Si vous vous faîtes piquer, pas de panique : rendez-vous au poste de secours le plus proche. Les maitres-nageurs sauveteurs auront de quoi vous soigner.

Vous pouvez aussi consulter en temps réel la carte des méduses mise en ligne par l'ACRI juste ici .