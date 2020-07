La Haute-Vienne, confrontée à la sécheresse, restreint l'usage de l'eau

La Haute-Vienne souffre d'un déficit de pluviométrie et les vents ces dernières semaines ont contribué à renforcer la sécheresse. Les niveaux des cours d'eau sont très bas. Depuis le début du mois, la Préfecture avait appelé à la vigilance. Elle vient de passer au stade supérieur avec un arrêté limitant l'usage de l'eau.

Désormais plus question de remplir ou vidanger sa piscine, seule la remise à niveau est possible

L'arrosage des pelouses et espaces verts, publics ou privés, est interdit de 8h à 20h. Le lavage des voitures est également interdit en dehors des stations de lavage spécialisées qui ont elles un circuit de recyclage. Par ailleurs, le lavage des trottoirs et voies publiques ou encore le lavage des terrasses et toitures sont également proscrits.