Des militants écologistes accrochent une banderole "SOS" à Bordeaux pour demander un "meilleur usage de l'eau"

L'une des affiches publicitaires géantes de la place de la Bourse, à Bordeaux, a été décrochée, dimanche 11 septembre, par des militants écologistes. Issus de plusieurs associations, dont Extinction Rebellion, ils ont accroché à la place une grande pancarte avec l'inscription "SOS", la lettre "o" représentée par une goutte d'eau. Les associations ont d'abord organisé une manifestation, dans le cadre du festival Climax à Darwin, pour alerter sur l'épuisement de certaines ressources, comme l'eau. Elles ont rejoint le centre-ville depuis la rive droite avec des pancartes comme "De l’eau pour tous ou du champagne pour quelques-uns !"

Les militants ont fait un arrêt devant l'un des yachts stationnés dans le port de la Lune, à Bordeaux. - Extinction Rebellion

Prenant l'exemple des incendies de cet été en Gironde et la sécheresse historique, les organisations écologistes demandent l'interdiction des "projets d'artificialisation ou accaparant la ressource au profit d'intérêts particuliers" et un "changement de paradigme dans la gouvernance de l'eau, consistant à ne plus la voir comme une ressource privée mais comme un bien commun". Le communiqué des associations cite notamment plusieurs projets en Nouvelle-Aquitaine qualifiés d'"inutiles" : les bassines dans les Deux-Sèvres, le projet des Cascades de Garonne à Lormont ou encore la LGV Bordeaux-Toulouse.