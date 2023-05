Des milliers abeilles trouvent refuge sous leur toit

Que faire si vous trouvez un essaim d'abeilles ? Cette question vous allez peut-être vous la poser dans pas longtemps.

Entre avril et fin juin c'est en effet la période de "l'essaimage" . Ce sont des abeilles en migration pour trouver une nouvelle ruche. Ces impressionnantes grappes peuvent atteindre parfois des dizaines de milliers d’individus. On les retrouvent parfois fixées en essaim sur une branche d'arbre, sur un panneau de circulation, à l'arrière d'une voiture en stationnement ou bien sur la façade d'une maison. C'est ce qui est arrivé en fin de semaine dernière chez Laure, 36 ans. Cette mère de famille, oenologue de profession vit à Saint-Bernard près de Nuits-Saint-Georges. La façade de sa maison s'est couverte d'abeilles en l'espace de quelques heures.

Des dizaines de milliers d'abeilles se sont posées sur cette maison de Saint-Bernard - Laure Guilloteau

Un appel à l'aide sur FaceBook

Elle s'est résolue a lancé un SOS sur FaceBook dans le Ptit journal Nuiton pour qu'un apiculteur viennent l'aider ! "On a vu quelques abeilles se promener au niveau de notre toiture. Au début on s'est dit qu'elles n'étaient que de passage même si l'on savait que nous sommes dans la période des essaimages ." Bref au départ Laure et son compagnon, parents d'un bébé de 6 mois, ne se sont pas inquiétés. "Mais le lendemain midi, ma voisine qui est esthéticienne, m'a appelé, elle était en train de faire les ongles d'une cliente. Elle a vu un essaim énorme arriver sur notre toiture. Ensuite on les a vu s'installer, ça s'est fait de manière très très rapide." Par l'entremise du "P'tit journal Nuiton" un apiculteur-amateur s'est finalement manifesté et a accepté de se déplacer gratuitement chez eux le week-end dernier.

Le coup de "la ruchette" pour tenter de régler le problème

Venu de la commune de Chamboeuf, il a peut-être trouvé la solution explique encore Laure. "Il pense avoir enlevé la reine. Il l'a mise dans une petite ruchette sur le rebord de notre fenêtre. On va voir si ces abeilles parviennent à se placer à l'intérieur ou si elles préfèrent rester chez nous" sourit la jeune femme. Cet apiculteur-amateur venu aider la petite famille c'est Pierre-Benoît Deschamps. Il nous explique pourquoi, selon lui, les abeilles se posent (semble-t-il) un peu n'importe où ces temps-ci. "Elles essaiment soit parce que la ruche où elles étaient devient trop petite, soit parce qu'une nouvelle reine est apparue dans la ruche et un bout de l'essaim s'en va avec la nouvelle reine pour fonder une autre ruche." Le phénomène peut-il être dangereux ou pas ? "Je ne peux pas confirmer que ce n'est pas dangereux mais les trois quarts du temps, normalement, on ne craint rien."

Cette colonie rejoindra les ruches de Pierre-Benoît

S'il parvient à récupérer ces abeilles Pierre-Benoît a prévu de les installer dans ses ruches ! Pour la petite histoire c'est suite au même soucis il y a deux ans chez ses parents dans la vallée de l'Ouche -un essaim à déloger- qu'il a commencé à s'intéresser aux abeilles. Ce n'est donc pas une passion qui remonte à l'enfance loin de là. Mais depuis les choses ont changé et il possède désormais quatre ou cinq ruches dans la vallée de l'Ouche. De son côté Laure -elle- aimerait bien collecter un petit pot de miel de son toit. En attendant Pierre-Benoît a prévu de repasser chez Laure à Saint-Bernard. Le couple espère qu'il n'y aura pas besoin de détruire l'essaim. "C'est primordial de préserver les abeilles dit Laure*. Nous sommes parents, nous sommes patient, nous ne sommes pas dans la panique, on va voir s'il y a une autre solution, on fait tout pour les sauver".*