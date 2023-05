Des milliers de méduses s'échouent sur les plages de Charente-Maritime

Au bord de l'eau, sur de nombreuses plages de Charente-Maritime et plus largement sur toute la côte Atlantique, un nombre important de méduses a été découvert en ce week-end de la Pentecôte. D'après le site meduseo.com , des méduses ont été aperçues sur l'Île de Ré, l'Île d'Oléron ou encore près de La Rochelle et à Châtelaillon.

"Des méduses par dizaine de milliers"

À Châtelaillon, ce dimanche, "C'était vraiment impressionnant, il y avait des méduses par dizaine de milliers", affirme Philippe qui a quand même pris le risque de se baigner. Mais ce lundi 29 mai, le natif de La Rochelle ne s'y risquera pas, il en a repéré trop dans l'eau. Ce n'est pas la première fois que le quinquagénaire en voit à Châtelaillon, mais il reste impressionné par leur nombre et leur taille "assez petite" dit-il. Laurence a également vu les méduses. Vêtue de sa combi-short, elle préfère faire demi-tour direction sa voiture pour aller chercher une combinaison qui puisse couvrir l'entièreté de ses jambes. "Ce n'est pas très confortable de se lancer dans l'eau alors qu'il y a plein de méduses au bord. On peut supposer qu'il y en ait aussi un peu plus loin."

Pas très dangereuses mais urticantes

Si ces méduses "ne sont pas très dangereuses, elles restent urticantes", d'après Jean-Luc Staub, l'adjoint au maire de Châtelaillon en charge de la mer et du littoral. L'élu appelle à la prudence "surtout avec les enfants". D'ailleurs, elles pourraient revenir cet été sur les plages de Charente-Maritime. "Un phénomène naturel", explique Jean-Luc Staub. "En ce moment, il y a des courants chauds et les méduses aiment bien les courants chauds. Ça les amène sur nos plages et puis elles repartent." Mardi, il ne restera plus de méduses sur la plage puisqu'elle sera nettoyée des derniers animaux restants par les services de la ville, fait savoir l'élu.