Des milliers de poissons morts après une vidange de l'étang de Capestang

La scène est saisissante. Des milliers de poissons morts jonchent le lit d'un ruisseau desséché. A Montels, comme dans plusieurs communes bordant l'étang de Capestang, un nombre impressionnant de carpes, anguilles, carassins et poissons-chats sont morts d'asphyxie. La faute essentiellement à une vidange de l'étang et aux fortes chaleurs de ces dernières semaines qui ont amplifié l'évaporation de l'eau restante.

Un épisode qui avait déjà connu plusieurs précédents, notamment en 2016 et 2019.

Olivier Henry est le maire de Montels, une commune de 250 habitants à l'ouest de l'Hérault. Il raconte avoir été pris de court en découvrant la situation :

"C'est vrai que la scène est assez spectaculaire. C'est d'autant plus heurtant sachant que l'on est sur une zone qui fait l'objet de protection particulière." - Olivier Henry

Protéger la roselière

L'étang de Capestang est en effet classé zone Natura 2000, avec une importante population de poissons. C'est aussi un repère pour de nombreuses espèces d'oiseaux, protégées pour certaines. Des animaux qui apprécient particulièrement les centaines de roseaux présents au centre du lac. Cette roselière remarquable fut même un temps "l'une des plus belles d'Europe", selon André Francès, le président de l'association pour l'Assèchement de l'étang de Capestang.

Lui défend la vidange de l'eau opérée courant juillet. Une opération indispensable pour assurer le développement de la roselière :

"On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Pour favoriser la roselière qui est le principal intérêt de cet étang, on est obligé de l'assécher régulièrement." - André Francès

Cela faisait quatre ans que l'étang n'avait pas été vidangé. Au printemps, le niveau d'eau était tel que les roseaux avaient la tête dans l'eau et mourraient, explique André Francès. L'ancien maire de Montels aurait préféré que cette vidange intervienne plus tôt, mais le feu vert des autorités a tardé à venir.

Malgré les conséquences visibles, il veut relativiser : "Ce n'est jamais le bon moment pour vidange. Il y a toujours des conséquences sur les poissons ou les oiseaux."

Le maire de Montels, Olivier Henry, dit lui "ne pas avoir été avisé" de la vidange de l'étang et espère que le calendrier sera revu et corrigé pour la prochaine fois. En attendant, il est "préoccupé" par la gestion des nombreux cadavres dans le ruisseau de la Font qui traverse sa commune : "Comment fait-on pour évacuer des poissons morts s'ils présentent un risque environnemental et pour la santé ? Là, j'ai besoin que l'État vienne en appui car nous n'avons pas les moyens techniques pour faire face." D'autant que plusieurs habitants se sont plaints d'odeurs nauséabondes de putréfaction.

Par précaution, l'élu déconseille aux habitants de s'approcher des cadavres.

