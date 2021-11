Un montpellierain à la COP 26 pour créer une convention citoyenne mondiale pour le climat

Le montpelliérain Stéphane Herb membre du Collectif Citoyens Pour le Climat se rend ce jeudi à Glasgow en Ecosse là ou s'est ouverte lundi 1er novembre la COP 26 grand messe mondiale pour lutter contre le changement climatique. Il vient défendre le projet de convention citoyenne mondiale sur le modèle de celle de la France. "La France a su trouver une proposition inédite d'ouverture et de progrès démocratique avec la Convention Citoyenne pour le Climat. Nous souhaitons porter cette innovation à la connaissance du plus grand nombre et lui donner une perspective bien plus large" écrit le collectif.

Faire évoluer notre civilisation dans la plus grande transparence

L'idée, constituer dans chaque Etat des assemblées de 200 électeurs tirés au sort. Leur rôle, "faire des propositions concrètes pour le climat, mais aussi établir des directives concernant la définition du bien privé , du bien public et ainsi faire émerger des communs transposables en droit international" précise Stéphane Herb.

Depuis 40 ans la science alerte, dans le vide faute de mobilisation politique ou économique. La responsabilité populaire peut déverrouiller ces non décisions

Limiter le réchauffement à +1,5 degrés

La COP26 est "le dernier et le meilleur espoir" de parvenir à limiter le réchauffement de la planète à +1,5°C, objectif le plus ambitieux de l'Accord de Paris, a déclaré son président Alok Sharma. Tous les voyants sont au rouge sur le tableau de bord du climat", a-t-il ajouté, appelant à accroître les ambitions au premier jour des deux semaines d'une conférence climat considérée comme cruciale pour l'avenir de l'humanité, "si nous agissons maintenant et ensemble, nous pouvons protéger notre précieuse planète".