Des morceaux de la baleine échouée repérés sur la plage de Veules-les-Roses

C'est notamment lié à la tempête Patricia qui a soufflé fort sur les côtes normandes mercredi.

La décomposition du cadavre de la baleine, échoué depuis avril entre Veules-les-Roses et Saint-Valery-en-Caux, est entrée dans sa dernière phase, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Des morceaux du cétacée ont en effet été retrouvés sur la plage de Veules-les-Roses : des morceaux de chair, de fanon, un bout de squelette aussi.

C'est "la décomposition normale d'un mammifère marin", explique le maire, Yves Tasse. Au vu du poids et la taille de l'animal, 19 mètres, le cadavre s'est putréfié, et avec la tempête Patricia, il a été emmené par la mer.

Interdiction de baignade

Ballotée par les vagues, la dépouille a été complètement déchiquetée et retrouvée par les sauveteurs du poste de secours à Veules-les-Roses.

Les mairies de Veules-les-Roses et Saint-Valery ont pris un arrêté : interdiction de baignade sur les plages jusqu'à nouvel ordre, par précaution.

Les drapeaux violet (risque de pollution) et rouge (interdiction de baignade) ont été hissés. Il faut d'abord analyser la qualité de l'eau, explique l'ajdoint en charge de la sécurité de Saint-Valery, Claude Caltéro.

Ne pas ramasser les bouts de la baleine

Elles demandent d'ailleurs aux curieux de surtout ne pas s'approcher et de ne pas ramasser des bouts de la baleine.

Il y a trois mois, le choix a été fait de la laisser sur l'estran, entre Saint-Valery-en-Caux et Veules-les-Roses, ne pas la bouger pour des questions de sécurité.

Se pose désormais la question : que faire des morceaux ? Question compliquée en raison des grandes marées.

La préfecture et les mairies planchent dessus.