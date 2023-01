Des moules connectées pour alerter de la pollution dans le port du Havre

L’unité mixte de recherche Stress Environnementaux et BIOsurveillance des milieux aquatiques (SEBIO) de l'Université du Havre expérimente depuis un an et demi un nouveau système d'alerte de la pollution de l'eau : des moules connectées. Par le mouvement de leurs coquilles, elles témoignent de la qualité de l'eau. Des mollusques équipés de capteurs sont installés dans le bassin Bellot du port du Havre.

Chaque mois, les chercheurs sortent les coquillages du port du Havre pour étudier leur comportement. Installées dans des cages, les moules sont équipées de capteurs permettant de mesurer leur distance d'ouverture. "La moule a un langage simple, explique Franck Le Foll, professeur à l'Université du Havre et directeur de l'UMR du laboratoire SEBIO, elle s'ouvre et se referme, notamment en cas de danger, et donc de pollution".

Parler moule

Les données reçues par les capteurs sont ensuite envoyées sur les ordinateurs du laboratoire, les chercheurs reçoivent ainsi les courbes d'ouverture des coquillages. De ces graphiques, ils tentent de traduire le langage de la moule à l'aide d'une mathématicienne, pour pouvoir créer un système d'alerte à la pollution.

Toutes les informations récoltées grâce aux moules connectées vont être étudiées dans un laboratoire de l'université du Havre. © Radio France - Lila Lefebvre

Pour mieux interpréter leur comportement, d'autres moules sont installées dans des aquariums à l'Université du Havre. Elles sont soumises à diverses expériences pour analyser leurs réactions et affiner la traduction de leur comportement dans le port.

Le système peut se développer sur d'autres animaux, tels des poissons, et s'adapter aussi bien à l'eau salée que douce. Ainsi, tous les environnements aquatiques peuvent être surveillés. Le port du Havre, les agences de l'eau et même le CNRS sont intéressés par ce dispositif d'animaux lanceurs d'alerte de la pollution.