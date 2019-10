Des moutons broutent à la gare Champagne-Ardenne TGV

Bezannes, France

Selon l'expression ce sont les vaches qui regardent passer le train, et bien à Bezannes ce sont les moutons ! Trois ovidés viennent d'être installés à côté de la gare TGV Champagne-Ardenne, dans un enclos de 4 500 mètres carrés, près du parking à vélos et des jeux pour enfants.

"Pour le moment on a mis des mâles parce que ça va être la période de reproduction donc les brebis sont à la ferme", explique Claire Pointillart, l'éleveuse, "Au fur et à mesure de l'année et de la pousse de l'herbe, on ajoutera ou enlèvera des bêtes". Sa ferme se trouve dans les Ardennes à Saulces-Monclin, mais elle affirme que les moutons ne devraient pas être perturbés par le bruit des trains et les mouvements de passagers : "Ce sont des animaux qui s'adaptent facilement".

Les moutons viennent d'une ferme de Saulces-Monclin dans les Ardennes © Radio France - Aurélie Jacquand

L'objectif principal d'installer des moutons est d'éviter les tondeuses et les herbicides. C'est ce qu'on appelle l'éco-pâturage et la gare de Bezannes est le 6ème site SNCF de la région Grand Est à y avoir recours. Mais au-delà de l'aspect environnemental, les moutons sont attractifs : "On a une gare qui représente un flux d'environ un million de voyageurs et essentiellement des familles", explique Eric Lavy, directeur des gares Champagne-Ardenne, "C'est une attractivité supplémentaire qui va dans le sens du bien-être et de la bienveillance que l'on recherche dans nos gares". Et d’ici quelques mois, l’éleveuse devrait aussi vendre ses produits : des yaourts et du fromage de brebis, dans l’enceinte de la gare.