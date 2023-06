Des moutons-tondeuses pour entretenir les espaces verts d'une commune de Dordogne

A Trélissac, dans l'agglomération de Périgueux, les habitants ont désormais l'habitude de voir des moutons pâturer dans le quartier des Maravals. Chaque été depuis huit ans, les moutons remplacent les tondeuses pour entretenir des parcelles. La semaine dernière, 18 moutons, 11 brebis, six agneaux et un bélier, se sont installés dans les prairies. Ils viennent de l'élevage de Jean-Paul Louprou à Sarliac-sur-l'Isle.

Pour la Ville de Trélissac, cet "éco-pâturage" contribue à éviter l'utilisation de produits chimiques et d'engins mécaniques, "cela permet d’entretenir les espaces verts tout en préservant la biodiversité grâce à une gestion douce, non polluante et peu bruyante". Habituellement en effet, ces prairies sont fauchées trois à quatre fois par an par des tracteurs et des tondeuses.

les moutons sont répartis sur deux parcelles - Ville de Trélissac

La Ville incite également les habitants à aller voir les moutons tout en précisant qu'il faut faire attention aux clôtures électrifiées. Ils resteront sur les parcelles jusqu'à l'automne. Les moutons sont à voir avenue Jean Jaurès et rue du 19 mars.