Des nappes d'hydrocarbures retrouvées à Sommerviller dans le canal de la Marne au Rhin

L'intervention des sapeurs-pompiers vers 11h ce samedi matin n'a pas pris beaucoup de temps, tant les deux petites nappes d'hydrocarbures remarquées à Sommerviller, dans le canal de la Marne au Rhin, ne représentaient que quelques mètres carrés de pollution. Néanmoins, il a fallu également contacter les Voies navigables de France (VNF) afin de mettre un terme à l'évolution de ces nappes.

Un produit nettoyant

Les hydrocarbures étaient principalement concentrés dans les écluses, entre les communes de Sommerviller et Dombasle-sur-Meurthe. Les sapeurs-pompiers ont utilisé un produit nettoyant venant rapidement à bout des polluants. On ne sait pas encore la cause de cet épisode de pollution, dans ce secteur fréquenté principalement par des plaisanciers.