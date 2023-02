Des nasses à déchets pour piéger les détritus au bord des routes de l'Hérault

Ca parait toutsimple encore fallait-il y penser ! Le conseil départemental de l'Hérault vient d'installer à titre expérimental des nasses à déchets pour piéger les détritus qui s'amoncellent au bord des routes. C'est un concours d'innovation lancé il y a trois ans auprès des agents du département qui a conduit à la création de ces nasses. "

Ce sont des grilles métalliques installées à la sortie des buses et qui permettre de filtrer l'eau pour récupérer les déchets abandonnés au bord des routes. "Ces déchets sont poussés soit par le vent, soit par les véhicules qui passent et finissent toujours dans nos fossés. Une fois qu'il y a des pluies ou des gros orages, ces fossés montent en charge. Et puis l'eau s'écoule. On ne peut pas filtrer dans les fossés. Mais par contre, le meilleur moyen pour nous, c'est la sortie des buses. C'est à dire que partout où vous avez un pont, un passage pour traverser un fossé, vous avez dessous une buse et à la sortie des buses on met cette nasse qui n empêche pas l'eau de passer, par contre on récupère des déchets" explique Philippe Vidal, vice président en charge des routes au conseil départemental

Ces nasses ont été installées à Olonzac, Villetelle et Bessan. Et elles ont largement montré leur efficacité. "On y récupère de tout. C'est bien notre grand malheur. Le plus souvent des canettes jetées, des bouteilles plastiques, des chiffons, beaucoup de plastique et de métal."

Chaque année, le conseil départemental mène des opérations de nettoyage qu'il médiatise pour faire prendre conscience notamment aux automobilistes car les bords des routes sont devenus de de vraies poubelles. "Cette problématique s'est accrue avec le temps. On n'avait pas autant d'incivisme avant. Et puis on a aussi les déchets qui s'envolent des camions qui transitent vers les centres de tri ou les déchetteries. Je le dis souvent aux communes et aux collectivités."

Après avoir été testées sur trois communes, ces nasses vont être installées sur huit nouveaux sites sur Béziers, Teyran, Riols et Bédarieux. "Ces déchets au bord des routes sont une plaie d'abord pour nos agents car lorsqu'ils élaguent ou passent la débroussailleuse, ça fait des confettis*, ce qui est encore plus désagréable. Et puis, dans une région touristique où on regarde avec curiosité, il faut que nos abords soient attrayants"*

Ces nasses à déchets sont fabriquées par des personnes en situation de handicap de l'ESAT de la vallée de l'Hérault à Florensac.

