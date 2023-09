Des naturalistes accusent les chasseurs du Nord de tirer sur des canards de zones protégées en Belgique

"Des centaines de plombs tirés, et puis des canards qui tombent du ciel, des canards qui tombent comme des mouches" se souvient dépité Pierre Rigaux écologue venu filmer le premier jour de chasse au gibier d'eau le 21 août du côté de Saint-Aybert. "On va pas me faire croire que si ils ont tué 150 canards sur un étang ils vont les manger le dimanche, donc c'est vraiment du ball-trap ça sert strictement à rien" s'insurge le naturaliste qui a diffusé une vidéo de 6 minutes dans laquelle il dénonce les pratiques qu'il qualifie de "cruelles" des chasseurs du secteur de Condé sur l'Escaut qui tirent sur des volatiles qui viennent manger côté français et qui se font tuer sur la route du retour au marais d'Harchies à quelques centaines de mètres de là côté belge où la chasse est interdite sur une zone humide protégée.

"on n'est pas très fort à la chasse, quand on voit un colvert arrivé on a pas le temps de voir si il y a un drapeau belge ou français dans le derrière, on ignorait en plus que les seuls canards migrateurs venaient d'Harchies et on ignorait également qu'il n'y avait aucune reproduction en France" ironise Raoult Barry, le président des chasseurs de Condé sur l'Escaut qui dénonce une vidéo "malhonnête". Il assure par ailleurs que les chasseurs du Nord participent au maintien des populations avec de nombreuses roselières préservées qui maintiennent la reproduction des espèces.

"Des prélèvements au delà de tout entendement"

Les tirs jugés massifs dans le secteur avaient déjà été dénoncés en 2021 par deux membres de l'association belge de protection de l'environnement Natagora qui depuis plusieurs années effectuent des recensements des populations dans ces 500 hectares classés notamment en zone Natura 2000.

Depuis plusieurs années, Alain Malengreau, ornithologue belge de l'association vient décompter les victimes de ce qu'il appelle un "massacre" le jour de l'ouverture de la chasse, entre 200 et 700 canards par nuit, alors que tout est fait ici pour la préservation des oiseaux **" ce ne sont pas des canards belges, ils n'ont pas de nationalité, mais on prélève des oiseaux à la limite d'une réserve naturelle, et pour nous c'est pas compréhensible" dénonce le naturaliste qui explique qu'il n'y a aucune discrimination dans les tirs, résultat des femelles et des jeunes sont tués "on n'arrive pas à augmenter les populations (...) c'est complètement schizophrène parce qu'on investit de l'argent ici et en Europe, et il y a des pays qui font des prélèvements au delà de tout entendement".

Mais Raoult Barry conteste les chiffres et assure que les chasseurs sont très contrôlés en terme de prélèvement par l'office français de la biodiversité. Ils doivent tenir au jour le jour des carnets avec le nombre de bêtes prélevées sous peine d'amendes salées. Entre les canards et les foulques, la moyenne est de "0,3-0,5 par chasseur par nuit, le prélèvement le plus fréquent, ça commence par R-A-S, c'est à dire qu'on a rien vu" assure le président.

Les naturalistes réclament une harmonisation européenne des pratiques

Au delà du nombre de morts, Alain Malengreau s'inquiète aussi de l'effet des nombreux tirs sur les autres animaux de la réserve d'Harchies, avec des canards en pleine mue qui dérangés par les tirs désertent les lieux et entament leur migration plus tôt que prévu "mais ils partent avec un taux de graisse insuffisant pour faire des grandes migrations" et puis il y a aussi "les spatules blanches qui systématiquement vont se nourrir côté français et dès l'ouverture de la chasse elles reviennent ici donc c'est clairement qu'elles sont dérangées" déplore le naturaliste qui réclame une harmonisation européenne des pratiques autour des zones protégées surtout dans un parc naturel transfrontalier comme ici.