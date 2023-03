Des nichoirs à mésanges distribués aux habitants de Beaulieu-sur-Mer

Elles sont invitées à venir donner un coup de main dans la lutte contre les chenilles processionnaires : à Beaulieu-sur-Mer, la mairie propose des nichoirs à mésanges à ses habitants, pour favoriser leur installation sur la commune explique Guy Pujalté, adjoint au maire chargé de la biodiversité : "malheureusement, avec l'utilisation des produits phytosanitaires, on voit moins d'oiseaux.

Or, ces mésanges se nourrissent des chenilles processionnaires." D'où cette distribution pour favoriser leur reproduction dans les jardins du secteur : "Nous proposons 300 nichoirs sur quatre communes de Villefranche, Beaulieu, Eze et Saint-Jean pour les gens inscrits et quelques retardataires." Distribution ce samedi à l'oliveraie à Beaulieu-sur-Mer à 14h30.

Autre initiative écolo dans les jours à venir : "nous allons mettre à disposition des habitants des pièges à reines fondatrices de frelons asiatiques. Un piège écologique qui n'attrape que ces reines."